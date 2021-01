Las últimas horas de Biden antes de su investidura: lágrimas y un recuerdo a su hijo

Las últimas horas del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, antes de su investidura están siendo un cúmulo de emociones. La víspera del gran día, el demócrata se despidió de Delaware, su estado de residencia, al que ha representado durante más de tres décadas en el Senado, antes de volar hacia Washington, para tomar posesión de su cargo.

Justo antes de embarcar en el avión privado que le iba a llevar a Washington (en lugar de hacerlo en uno del Gobierno, como es la tradición para los presidentes electos), pronunció un breve y emotivo discurso en el que no faltaron palabras en recuerdo a su hijo Beau: “Saben, esto es algo sentimental...Jill me dijo que no me emocionara demasiado...Mi lamento es que mi difunto hijo no está aquí para ver cómo me convierto en presidente”, dijo entre lágrimas Biden.“Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware (...). Cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón”, aseguró ante aquellos que se habían acercado a despedirle en el aeropuerto de New Castle. Así agradecía Biden al estado que vio despegar su carrera política al elevarle al Senado en 1972, donde conoció a su esposa Jill y vio crecer a sus hijos, informa Efe.

Tampoco faltó una referencia a su vicepresidencia con Barack Obama: “Aquí es donde, hace doce años, esperé en la estación de tren en Wilmington para que un hombre negro (Barack Obama) me recogiera de camino a Washington, para convertirnos en presidente y vicepresidente de Estados Unidos”. “Y donde hoy mi familia y yo vamos a volver otra vez a Washington, para reunirnos con una mujer negra con raíces del sur de Asia (Kamala Harris), y jurar nuestro cargo como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos”, añadió.

Biden pretendía desplazarse en tren, como suele hacerlo desde hace años, pero su equipo descartó la idea por cuestiones de seguridad, tras el asedio al Capitolio el pasado 6 de enero.

Homenaje a las víctimas del Covid

Una vez en Washington, Biden y su vicepresidenta Kamala Harris asistieron, junto a sus parejas, Jill Biden y Doug Emhoff, a una ceremonia de homenaje a las víctimas de Covid, que han alcanzado un triste récord de 400.000 muertes. Cientos de ciudades se unieron a este tributo iluminando sus monumentos más icónicos, como el Empire State en Nueva York o el Space Needle en Seattle, además de hacer sonar las campanas de sus iglesias.

La última noche, en Blair House

La última noche antes del gran día, Biden se ha hospedado en Blair House, la casa de huéspedes oficiales de la Casa Blanca, situada también en la avenida de Pensilvania pero fuera del complejo presidencial, tal y como han hecho siempre los presidentes electos el día antes de su investidura.