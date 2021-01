Los Veintisiete analizan la detención de Navalni, aunque sin sanciones en el horizonte

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete tratarán este lunes la evolución de la situación en Rusia del opositor Alexei Navalni, aunque por el momento no se plantea aplicar medidas punitivas contra Moscú pese a la demanda de los países bálticos.

En el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, uno de los pocos encuentros comunitarios programado en formato físico, los ministros del bloque tendrán sobre la mesa la detención del opositor ruso, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser arrestado a su vuelta al país tras recuperarse en Alemania del envenenamiento que sufrió en verano.

Letonia, Estonia y Lituania abanderan la petición de medidas más severas contra Rusia por lo que consideran una violación de los derechos fundamentales, mismo argumento con el que el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando a sancionar a Moscú y a contemplar la aplicación del nuevo mecanismo de sanciones por cuestiones de Derechos Humanos.

Sin embargo, el resto de socios enfrían esa posibilidad y apuestan de momento por analizar la situación y seguir de cerca su evolución. “En este momento no hay ninguna propuesta de ningún estado miembro (en los grupos del trabajo del Consejo), por lo que la idea es pasar revista al caso”, ha indicado un alto cargo de la UE. Las distintas fuentes europeas consultadas apuestan por buscar un enfoque común en la UE sobre cómo proceder con Rusia, pero indican que cualquier decisión que se tome debe ser “bien calibrada y después de una discusión reflexiva”.

Ahora mismo varios estados miembros ven “precipitado” responder ya con sanciones y en la reunión los ministros tomarán la temperatura al caso y esperarán nuevos acontecimientos. Sobre la idea de aplicar el nuevo régimen de sanciones a Rusia, las fuentes consultadas no excluyen esa posibilidad en un futuro. Para la diplomacia europea la relación con Rusia es “multifacética” y no se puede limitar solo al caso del opositor ruso. Aunque ha reiterado su condena del caso y ha insistido a Moscú en que le ponga en libertad, el último ha sido el presidente del Consejo, Charles Michel, en una llamada telefónica con el presidente, Vladimir Putin, la UE mantiene que no puede dejar de lado otros asuntos, por lo que mantiene abiertos los canales de comunicación con el Kremlin.

El enésimo incidente que tiene como protagonista a Navalni llega cuando las relaciones entre Rusia y el bloque europeo se encuentran en un punto bajo, precisamente degradadas por el intento de asesinato del opositor en verano, que se produjo poco tiempo después de que Bruselas y Moscú chocaran por la crisis en Bielorrusia tras los comicios fraudulentos del 9 de agosto

NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES CON TURQUÍA

Aparte, la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores está cargada de temas de actualidad que han llenado la agenda comunitaria estos últimos días, es el caso de la normalización de las relaciones con Turquía. La UE mantiene una estrategia hacia Ankara de doble vía, pues a la vez que discute la aplicación de nuevas sanciones por las prospecciones ilegales en el Mediterráneo, ofrece una agenda constructiva a Turquía para reconducir la relación. A este efecto la visita del ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, a Bruselas ha sido un paso en la buena dirección para normalizar el vínculo, dañado gravemente el último año por la tensión en el Mediterráneo.

Todo con la vista puesta en el informe que elaborará el Alto Representante, Josep Borrell, para los líderes europeos en el mes de marzo. Fuentes diplomáticas explica que el cambio de actitud de Ankara, tras disparar la tensión los últimos meses, se debe a que “probablemente ha entendido mejor qué es lo que la UE espera exactamente”. Aunque el trabajo de Borrell sigue adelante e informará a los Veintisiete sobre sus impresiones, Turquía ha aprovechado el impulso generado por el tiempo extra dado por la UE para abrirse al diálogo, algo que a lo que el bloque ha respondido con entusiasmo, añaden las fuentes.

CRISIS EN VENEZUELA

También se discutirá la situación en Venezuela, donde la UE no reconoce la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional constituida en enero, pero ha evitado extender el mandato de la anterior y de su presidente, Juan Guaidó. En la reunión de este lunes, los Veintisiete aprobarán unas conclusiones en las que reiterarán su posición ante el complicado contexto político en el país. Se espera que el texto secunde la declaración común de enero en la que se respaldó políticamente a Guaidó y se le trató como interlocutor, aunque se evitó cualquier mención a su cargo como presidente encargado.

La diplomacia comunitaria ha argumentado que la posición de la UE, que ha recibido críticas por su ambigüedad, busca hacer hueco al difícil encaje legal de una Asamblea que, constitucionalmente ha acabado su mandato, pero que sigue siendo vista como la representación democrática del país.

Reconocer el poder de la anterior cámara y de Guaidó es algo “espinoso” con “enormes consecuencias legales”, ha señalado un alto cargo de la UE, que ha indicado que no le corresponde a los Veintisiete tomar esa decisión de tintes jurídicos.