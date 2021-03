La lenta elección del jurado para el juicio por la muerte de George Floyd: tres seleccionados, seis descartados

El largo proceso de selección del jurado para el juicio a un exoficial de policía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd comenzó el martes con tres miembros del jurado seleccionados y otros seis en el grupo descartados, incluidos algunos que dijeron que no podrían dejar de lado sus puntos de vista sobre lo que pasó. Una mujer que fue descartada dijo: “Definitivamente tengo opiniones firmes sobre el caso. Creo que puedo intentar ser imparcial, no sé si puedo prometer imparcialidad “.

Los tres miembros del jurado que fueron seleccionados, dos hombres y una mujer, dijeron que habían escuchado algunos detalles sobre el caso contra Derek Chauvin, pero que podrían dejar de lado lo que escucharon o las opiniones que se habían formado y tomar una decisión basada en las evidencias en el tribunal. Uno de los miembros del jurado seleccionados dijo que no había visto en absoluto el video del arresto de Floyd, mientras que los otros describieron haberlo visto mínimamente. Una mujer que vio el video dijo que no entiende por qué Chauvin no se levantó cuando Floyd dijo que no podía respirar. “Eso no es justo porque somos humanos, ¿sabes?”, indicó. También fue descartada.

Los intercambios entre los posibles jurados, abogados y el juez ilustran los desafíos de sentar un jurado en un caso tan mediático. Además de hacer preguntas sobre su capacidad para mantener la mente abierta, los abogados les preguntaron cómo resuelven los conflictos, sus puntos de vista sobre el sistema de justicia penal y si se sienten seguros al formar parte del jurado. Un posible miembro del jurado expresó ansiedad por la división del caso, mientras que otro temía que su familia pudiera ser atacada; ambos fueron descartados.

Tres semanas para elegir jurado

El juez Peter Cahill reservó al menos tres semanas para la selección del jurado. Las declaraciones de apertura están programadas para el 29 de marzo.

Chauvin está acusado de homicidio en segundo grado y homicidio involuntario en la muerte de Floyd, y la selección del jurado continúa a pesar de la incertidumbre sobre si se agregará un cargo de asesinato en tercer grado. El estado ha pedido a la Corte de Apelaciones de Minnesota que detenga los procedimientos hasta que se resuelva, lo que podría significar una demora de semanas o meses.

Floyd fue declarado muerto el 25 de mayo después de que Chauvin, que es blanco, presionó su rodilla contra el cuello del hombre negro durante unos nueve minutos. La muerte de Floyd provocó protestas a veces violentas en Minneapolis y en todo el país. Chauvin y otros tres oficiales fueron despedidos; los otros enfrentan un juicio en agosto por cargos de complicidad y complicidad.

Un químico, el primer seleccionado

El primer hombre que fue seleccionado para formar parte del jurado, un químico que dice que trabaja para encontrar hechos y piensa analíticamente, dijo que nunca vio el video del arresto de Floyd, pero que vio una imagen fija del mismo. Cuando se le preguntó si podía decidir el caso basándose en la evidencia, dijo: “Confiaría en lo que escuche en la corte”. El hombre, que los fiscales identifican como blanco, dijo que apoya el movimiento Black Lives Matter, pero ve a la organización en sí de manera desfavorable. También tiene una visión desfavorable del movimiento Blue Lives Matter. Dijo que todos deberían importar lo mismo. “El objetivo de todo esto es que todas las vidas deberían importar por igual, y eso debería incluir a la policía”, dijo. Las carreras del segundo y tercer jurado seleccionados no se especificaron.

Una mujer que fue seleccionada se describió a sí misma como una persona que “se deja llevar por la corriente” que puede hablar con cualquiera sobre cualquier tema. La mujer, que está relacionada con un oficial de policía en el área metropolitana de Minnesota, dijo que inicialmente tuvo una percepción negativa de Chauvin debido a lo que vio en el video de un transeúnte, pero dijo que no lo conoce y que se podría demostrar que estaba equivocada. Ese video simplemente te entristece “, dijo la mujer. “Nadie quiere ver morir a alguien, sea culpa suya o no”. Dijo que podría haber muchas razones por las que Chauvin inmovilizaría a Floyd en el suelo, y que si bien ha escuchado que Floyd tenía drogas en su sistema cuando murió, entiende que eso puede no haber sido un factor en su muerte.

El tercer jurado seleccionado, un auditor, también le dijo al tribunal que sería de mente abierta. Cuando se le preguntó cómo resuelve los conflictos en los equipos en el trabajo, dijo: “Usamos más hechos que emociones en esos casos”.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, ejerció dos de sus 15 impugnaciones perentorias sobre posibles jurados que se identifican como hispanos, lo que llevó a los fiscales a objetar que los jurados estaban siendo rechazados debido a su raza. Cahill no estuvo de acuerdo, y señaló que el segundo jurado hispano que fue despedido tenía experiencia en artes marciales y se refirió a la intervención de Chauvin como un movimiento “ilegal”. El juez también dijo que el hombre dejó claro que se apegaría a sus opiniones hasta que alguien le dijera lo contrario, transfiriendo indebidamente la carga de la prueba a la defensa.

Cahill se pronunció sobre varias mociones previas al juicio el martes, estableciendo parámetros para el testimonio en el juicio. Entre ellos, Cahill dijo que los miembros del jurado escucharán cuando Chauvin dejó de trabajar para el departamento de policía, pero no que fue despedido o que la ciudad hizo una “oferta sustancial” para resolver una demanda de la familia de Floyd. Esos detalles no se permitirán porque podrían implicar culpa, dijo Cahill.

El abogado de la ciudad de Minneapolis, Jim Rowader, dijo que la ciudad hizo una oferta a la familia Floyd el verano pasado que fue rechazada. No proporcionó detalles.

Cahill también dictaminó que un bombero, a quien se puede escuchar en el video instando a los oficiales a verificar el pulso de Floyd, podrá testificar sobre lo que vio y si pensó que era necesaria una intervención médica. Pero no se le permitirá especular que podría haber salvado a Floyd si hubiera intervenido. Se permitirá el testimonio sobre la formación que recibió Chauvin.