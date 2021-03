Israel ha celebrado sus cuartas elecciones en menos de dos años. A la espera de los resultados oficiales, de momento solo hay sondeos a pie de urna, entrevistamos a Guy Ziv, profesor en la Facultad de Estudios Internacionales en la American University. Para el experto, “una oposición fracturada favorece a Netanyahu”.

¿En qué se diferencian estas cuartas elecciones parlamentarias de las anteriores?

Israel ha estado en una crisis política durante los últimos dos años –las fuerzas pro y anti-Netanyahu están en punto muerto– y los resultados inconclusos de cada uno de los últimos comicios anteriores han precipitado una ronda adicional de elecciones. La diferencia de los comicios de ayer es que el bloque de centro-izquierda ya no está unificado como lo estaba en las últimas tres rondas. La decisión del ministro de Defensa, Benny Gantz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, de formar una coalición con Netanyahu a pesar de haber prometido a sus votantes que no lo harían, desgarró a su partido Azul y Blanco. La oposición desperdició así la oportunidad que se les dio de reemplazar a Netanyahu y perdió el apoyo de la mayoría de sus votantes. Una oposición fracturada favorece a Netanyahu, pero hay cuatro partidos, incluidos Azul y Blanco, que están en la cúspide del umbral electoral; si alguno de estos partidos no logra ingresar al próximo Knesset, podría tener ramificaciones importantes para ambos bloques.

¿Puede Benjamin Netanyahu gobernar el país mientras enfrenta cargos de corrupción?

Él piensa que puede y también sus partidarios. El primer ministro apunta que no solo va a ganar, sino a conseguir una mayoría de diputados (al menos 61) que apoyarán una nueva ley que le otorgará inmunidad judicial. Por lo tanto, Netanyahu puede terminar escapándose de la Justicia y, al hacerlo, erosionar la democracia israelí.

Los partidos opositores a Benjamin Netanyahu, ¿encontrarán consenso y serán lo suficientemente fuertes como para formar una coalición?

Aparte de la animadversión por Netanyahu, coinciden muy poco entre sí. Luego está el factor ego: cada líder de partido piensa que debería ser el primer ministro. Es muy poco probable que alguno de ellos (Lapid, Bennett, Sa’ar, Liberman) pueda formar una coalición alternativa. Incluso si logran hacerlo, esta coalición será un gobierno muy inestable y de corta duración.

Es posible que el partido Likud y sus posibles aliados no alcancen la mayoría de 61 escaños, ¿qué pasará después? ¿Nuevas elecciones?

Es posible que el presidente Reuven Rivlin le dé a otra persona la oportunidad de formar una coalición, si Netanyahu no puede hacerlo. Si la otra persona tampoco puede, entonces sí, habrá una quinta elección. Sin embargo, si Netanyahu se acerca a los 61 escaños, digamos que obtiene 60, tratará de que alguien del bloque anti-Netanyahu deserte ofreciéndoles un «puestazo». Lo sabremos una vez que se hayan contado todos los votos, incluidos los de los soldados y los del extranjero, lo que puede llevar varios días.