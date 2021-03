Dimiten las “exploradoras” para formar el futuro gobierno de Países Bajos

Las negociaciones de la futura coalición de gobierno en Países Bajos se paralizaron este jueves, tras la dimisión de las dos “exploradoras” encargadas de estudiar el terreno, al aparecer en la fotografía de una de ellas un papel con notas sobre las conversaciones que tuvieron a puerta cerrada con los líderes políticos. La ministra en funciones del Interior, Kajsa Ollongren, que representa a los progresistas en estas conversaciones, tuvo que abandonar la sede del Parlamento neerlandés minutos después de llegar a primera hora de este jueves, al enterarse de que había dado positivo en una prueba de coronavirus.

Esto llevó a la suspensión temporal de las conversaciones para la formación del futuro gobierno pero, cuando Ollongren salió del edificio hacia su coche, dejó accidentalmente a la vista los papeles donde apuntaba notas personales sobre las reuniones que había tenido con los diferentes líderes políticos y comentarios sobre la posición de algunos diputados, por lo que su contenido pudo ser fotografiado. Al romperse la privacidad que suele rodear este tipo de reuniones y revelarse opiniones de las “exploradoras” sobre la negociación, tanto Ollongren como la senadora Annemarie Jorritsma – que representa a los liberales- renunciaron de inmediato a su trabajo en la formación de la futura coalición, al considerar que no podían hacerlo de forma neutral a partir de ahora. Ambas explicaron en un comunicado que se trataba de “notas de preparación de inventario que debían ser discutidas esta mañana y estaban destinadas a ser una aportación preliminar para la siguiente ronda en la fase de exploración” y destacaron que las anotaciones no son un reflejo directo de las discusiones realizadas y no han sido compartidas con ningún político.

En busca de nuevos “exploradores”

No está claro cuándo se podrán reanudar las conversaciones, puesto que ahora los dos partidos ganadores de las elecciones, los liberales del VVD y los progresistas D66, tendrán que nombrar nuevos “exploradores” para que retomen las conversaciones con los líderes políticos en una nueva ronda para tantear el terreno. Desde las elecciones del 17 de marzo, las dos “exploradoras” habían mantenido ya reuniones con los líderes de los 17 partidos políticos que han ganado algún escaño en el Parlamento neerlandés, incluidos Mark Rutte (VVD) y Sigrid Kaag (D66), que lideran con 34 y 25 escaños cada uno las negociaciones de la futura coalición de gobierno en Países Bajos.

Tras el positivo de Ollongren, y de la secretaria de Estado Mona Keijzer el pasado lunes, Rutte decidió que las reuniones del Consejo de Ministros serán digitales en los próximos días. EFE