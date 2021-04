Lucha de poder en el reino hachemí

¿Da credibilidad a las denuncias del príncipe Hamzah bin Hussein? ¿Quién no dice la verdad en esta crisis?

Nos enfrentamos a dos narrativas rivales. Por un lado, las autoridades jordanas han anunciado que desarticularon un complot malicioso que involucraba al ex príncipe heredero que presuntamente había estado en connivencia con partidos extranjeros y grupos tribales locales. Por otro lado, el príncipe Hamzah sostiene que es inocente. No se ha presentado ninguna prueba que sugiera que sea culpable de intentar desestabilizar o dañar el reino hachemita; y no tenemos acceso al informe de seguridad al que hace referencia el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania. Por lo tanto, mucho de lo que se dice dentro y fuera de Jordania es especulación.

¿Por qué el ex príncipe heredero querría desestabilizar el reino?

No diría que el ex príncipe heredero quisiera desestabilizar el reino. El príncipe Hamzah ha sido crítico con el actual Gobierno, con la gestión del país y con la corrupción y las dificultades económicas que azotan a Jordania, sobre todo en esta crisis covid. Sin embargo, no hay razón para creer que busque crear el caos.

¿Hay algún país detrás de este movimiento?

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores dijo que estaban involucradas partes extranjeras (no fuerzas ni países), no se proporcionó más información. Es de destacar que hubo un gran apoyo para el monarca jordano poco después de que se hicieran públicos los hechos. Los países que reiteraron su apoyo al rey incluyen Arabia Saudí, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Kuwait, Qatar, Irak, Líbano, Palestina, Marruecos y Yemen. Muchos de estos países tienen intereses diplomáticos y de seguridad en Jordania. Y los monarcas árabes en particular no quieren una contraparte para enfrentar la inestabilidad.