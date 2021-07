López Obrador desafía a Biden con el envío de ayuda a Cuba

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido ir al rescate del castrismo. El gobierno mexicano ha organizado el envío a Cuba de tres buques con medicinas, tanques de oxígeno, alimentos y 100.000 barriles de combustible con 40 millones de litros de diésel “para abastecer de energía a hospitales de la isla”, indicó este martes el Ministerio de Exteriores del país azteca. Las dos primeras embarcaciones zarparon desde el puerto de Veracruz el lunes y el martes con jeringuillas para las vacunas contra el coronavirus, mascarillas, cajas de comida y el combustible para paliar la grave crisis sanitaria, económica, política y social en la isla. El ejecutivo mexicano ha informado que todo estaba listo para la salida ayer hacia Cuba de una tercera embarcación con material médico, leche en polvo, harina de trigo, latas de atún y aceite de combustible. López Obrador ha organizado el mayor paquete de ayuda humanitaria desde México a Cuba de las últimas décadas, coinciden los analistas.

El envío supone un reto al gobierno de Biden y se enmarca en el intento del presidente mexicano de forjarse un liderazgo regional que sirva de contrapeso a las posturas que EE.UU. defiende en América Latina. Lçopez Obrador solicitó este martes al presidente de EE.UU., Joe Biden, poner fin al embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba desde principios de los 60: “Hay una situación delicada en Cuba. Ellos están padeciendo un bloqueo. Considero que es inhumano. Es una medida extrema. Una acción medieval muestra de un gran atraso en política exterior. No tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo”. Cuba ha sido el único país de América Latina en desarrollar una vacuna contra el covid-19, pero no tiene jeringuillas para administrar las dosis. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, emitió el lunes un comunicado instando al régimen castrista a que “respete los derechos y libertades legalmente garantizados al pueblo cubano” y “libere a los detenidos en las protestas pacíficas”. Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala fueron los cinco países latinoamericanos de los 20 estados de todo el mundo que se sumaron al manifiesto. López Obrador desveló este martes que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, le envió una carta solicitándole ayuda humanitaria.

Pese al dardo del presidente mexicano a su homólogo estadounidense, López Obrador aseguró que “las relaciones no se verán afectadas”: “Estados Unidos va a dar una respuesta positiva porque no es conveniente una política de este tipo. Podemos tener diferencias, pero no se le puede poner a un pueblo el hambre, la enfermedad”. El apoyo del presidente mexicano al castrismo supone un pulso a Biden ante la crisis económica y social cubana agudizada por las protestas más multitudinarias contra el régimen comunista desde los años 90.