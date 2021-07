Nueve años de prisión para un joven de Hong Kong por “defender la democracia”

Un manifestante a favor de la democracia fue sentenciado el viernes a nueve años de prisión en el primer enjuiciamiento bajo la ley de seguridad nacional de Hong Kong mientras el gobernante Partido Comunista refuerza el control sobre el territorio. Tong Ying-kit, de 24 años, fue condenado por incitar a la secesión y al terrorismo por conducir su motocicleta hacia un grupo de policías en un mitin del 1 de julio de 2020. Llevaba una bandera con el lema prohibido “Liberar Hong Kong, revolución de nuestro tiempo”. El gobierno del presidente Xi Jinping impuso la ley en la ex colonia británica el año pasado luego de las protestas que estallaron a mediados de 2019.

Beijing ha hecho retroceder las libertades civiles al estilo occidental del territorio y ha tratado de aplastar un movimiento a favor de la democracia encarcelando a activistas. Se ha reducido el papel del público en la elección de legisladores de Hong Kong. Los críticos acusan a Pekín de violar la autonomía prometida cuando Hong Kong regresó a China en 1997 y arruinar su condición de centro empresarial global. Los activistas de derechos humanos dicen que se está abusando de la ley de seguridad para atacar a la disidencia legítima.

La sentencia de Tong fue más larga que los tres años solicitados por la fiscalía. Se enfrentó a un posible máximo de cadena perpetua. La sentencia de Tong es un “golpe de martillo a la libertad de expresión” y muestra que la ley es “una herramienta para infundir terror” en los críticos del gobierno, dijo la directora regional de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico, Yamini Mishra, en un comunicado. La ley “carece de exenciones para la expresión legítima o protesta”, dijo Mishra. “La sentencia en ningún momento consideró los derechos de Tong a la libertad de expresión y protesta”.

El gobierno de Estados Unidos, en un comunicado, criticó el “resultado injusto” del juicio de Tong y dijo que la ley de seguridad fue utilizada “como un arma política para silenciar las voces disidentes”. Dijo que China está socavando los derechos garantizados por la mini-constitución de Hong Kong, la Ley Fundamental, y por la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984 sobre la devolución del territorio. Pidió a Beijing que “deje de atacar a las personas que ejercen sus derechos y libertades”. Los funcionarios chinos rechazan las críticas y dicen que Beijing está restaurando el orden e instituyendo protecciones de seguridad como las de otros países. Más de 100 personas han sido arrestadas bajo la ley de seguridad.

Los abogados defensores dijeron que la pena de Tong debería ser leve porque el tribunal no consideró que el ataque fue deliberado, nadie resultó herido y el delito relacionado con la secesión se calificó como menor según la ley. Tong asintió con la cabeza, pero no dijo nada después de que la jueza Esther Toh anunció la sentencia para un panel de tres jueces en el Tribunal Superior de Hong Kong. El ex camarero del restaurante vestía camisa negra y corbata con un blazer azul como lo había hecho durante todo su juicio. Cuando sacaron a Tong de la sala del tribunal, los espectadores gritaron:

“¡Te esperamos!” Después de que el tribunal suspendió la sesión, un espectador le gritó al abogado defensor principal Clive Grossman: “Sr. ¡Grossman, apelación! Otro abogado, Lawrence Lau, dijo que Tong expresó su agradecimiento al público de Hong Kong por su apoyo. Los jueces condenaron a Tong el martes, dictaminando que sus acciones tenían como objetivo intimidar al gobierno y al público. Dijo que portar la bandera era un acto de incitación a la secesión, rechazando los argumentos de la defensa de que no se podía probar que Tong estuviera incitando a la secesión simplemente usando el lema. Tong fue sentenciado a ocho años por incitación a la secesión y seis años y medio por terrorismo, con un tiempo que se cumplirá simultáneamente por un total de nueve años, dijo Toh, el juez.

Tong expresó remordimiento, pero eso no contaba para reducir su sentencia porque no se declaró culpable, dijeron los jueces en un fallo escrito. Dijeron que tenía “buen carácter” y no tenía antecedentes penales, pero que por las “faltas graves” no mitigarían la pena. La sentencia refleja “el aborrecimiento de la sociedad”, dijo el fallo. El juicio de Tong se llevó a cabo sin jurado bajo reglas que permiten una excepción al sistema de derecho consuetudinario al estilo británico de Hong Kong si es necesario proteger secretos de estado o si hay fuerzas extranjeras involucradas.

Los jueces fueron elegidos por la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam. Las protestas comenzaron por una ley de extradición propuesta por el gobierno de Lam y se expandieron para incluir otras quejas y demandas por más democracia. En su apogeo, miles de personas realizaron marchas y concentraciones todos los fines de semana.

El último periódico a favor de la democracia en Hong Kong, Apple Daily, cerró el mes pasado después de que se arrestaran periodistas y ejecutivos. Su propietario, Jimmy Lai, cumple una pena de prisión de 20 meses y enfrenta cargos de colusión con extranjeros para poner en peligro la seguridad nacional. También el año pasado, el Consejo Legislativo de Hong Kong se reorganizó para garantizar una mayoría a las figuras aliadas de Beijing. Las reglas para los funcionarios electos se endurecieron para exigir que se los considere patrióticos.

En noviembre pasado, los 15 legisladores prodemocráticos restantes dimitieron después de que cuatro fueran expulsados por instar a los gobiernos extranjeros a imponer sanciones a China y Hong Kong por la represión de Beijing. Estados Unidos dejó de tratar a Hong Kong como un territorio separado para el comercio, citando su reducida autonomía. Washington impuso sanciones financieras y de viaje a los líderes de la legislatura ceremonial de China. Canadá, Australia y otros gobiernos suspendieron los tratados de extradición con el territorio debido a la ley de seguridad. En diciembre, un tribunal continental de la ciudad sureña de Shenzhen condenó a diez activistas y manifestantes a favor de la democracia que intentaron huir a Taiwán en lancha rápida a penas de prisión que iban de siete meses a tres años. AP