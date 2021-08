El embajador afgano en España, Humayoon Rasaw, no quiere creer que su país vaya a caer en manos de los talibanes en menos de 90 días. «No es posible», explica al ser preguntado. El diplomático y ex ministro de Comercio confía en su Ejército y la resiliencia afgana. Insiste en que «Afganistán tiene una historia de más de 5.000 años. Llevamos en guerra 40 años, somos capaces de luchar en la primera línea contra el terrorismo internacional. Un país con historia, con Ejército y con soldados famosos. Nunca desaparecemos. Se lo garantizo». Lo que sí le preocupa es que se produzca un enorme retroceso, pues se han producido grandes logros en el país, sobre todo para las mujeres: «Antes de 2001, durante el régimen talibán sólo había un millón de niños escolarizados y ninguna niña. Ahora hay 7 millones y el 40% son niñas». También recuerda, orgulloso, que «el 25% de los miembros de nuestro Gobierno son afganas».

¿Qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar a Afganistán?

Nuestros socios ya nos están ayudando. Incluida España. Tenemos muy buena colaboración con el Gobierno español, se lo agradecemos. El pueblo español nos ha respaldado en las últimas dos décadas. De otros aliados estamos recibiendo continuamente ayuda. Que las tropas internacionales hayan sido retiradas no significa que nos hayan abandonado. Sigue el apoyo político y económico. EE UU está respaldando a nuestras Fuerzas Armadas con 3 mil millones de dólares al año...

Aun así, los talibanes controlan un 65% del país. ¿Estaría Afganistán en esta situación si no se hubiera producido el repliegue de EE UU?

Esas cifras las dan los talibanes. Tenemos 34 provincias, eso no es proporcional. Además, Kabul es una de las ciudades más pobladas. Nuestros militares están preparados y tienen un plan de seis meses para recuperar esas áreas. Los talibanes cometen crímenes de guerra y usan a los ciudadanos como escudos humanos. Por lo que nuestros militares no pueden realmente herir a los civiles y como táctica, abandonan el lugar para que no sufran más los ciudadanos.

¿Estarían así de mal si no se hubiera producido la retirada?

Respetamos la decisión de EE UU. No pueden quedarse para siempre en Afganistán. Hay un vacío y probablemente podría haber habido mejor coordinación. Pero espero que tengamos la habilidad para luchar, estamos comprometidos para la batalla.

Respeta la decisión, pero ¿le ha decepcionado Joe Biden a usted y a su país?

Que salgan las tropas no significa que se hayan olvidado de nosotros. Tres mil millones de dólares anuales. Además de este respaldo, recibimos ayuda humanitaria. No es que nos hayan abandonado.

Humayoon Rasaw es embajador de Afganistan en España desde noviembre de 2018, así como representante permanente del Gobierno afgano ante la Organización Mundial del Comercio de Naciones Unidas

El presidente de Estados Unidos urgió esta semana a los líderes afganos a que lucharan por su nación. ¿Puede realmente Afganistán luchar por sí misma?

Mi experiencia personal es que los afganos tenemos la habilidad de luchar. Lo único que necesitamos es apoyo político, moral y logístico. Creo que tenemos la habilidad para ganar la batalla.

¿De qué son capaces los talibanes?

De nada. El problema es que abusan y cometen crímenes contra la humanidad y violan los derechos humanos, los de la mujer... Realizan actos brutales que asustan a los ciudadanos y atraen a otros. Muchos miembros de madrasas al otro lado de las fronteras se unen a los talibanes. Y es que son un paraguas del terrorismo internacional. Al Qaeda, el Estado Islámico, y los regionales como Lashkar-e-Taiba en Pakistán... El conflicto en Afganistán no es sólo doméstico, es un asunto internacional. De ahí que nuestros aliados nos apoyen.

¿Pasará como en Siria, que los terroristas de todo el mundo viajen hasta allí?

Exacto. Tras los acuerdos de Doha firmados en febrero del año pasado con EE UU, se comprometieron a no mezclarse con otros grupos terroristas como Al Qaeda. Desafortunadamente no han cumplido con su parte del acuerdo. Tenían que anunciar un alto el fuego y no han hecho nada. El Gobierno afgano no quería liberar a los más de 5.000 presos, pero el pueblo afgano se lo exigió como gesto de paz. El Gobierno accedió y estos reos han terminado en el campo de batalla, algo que no estaba en el acuerdo. No son serios ni de fiar. Los talibanes son un grupo terrorista y así los debería reconocer la comunidad internacional. Apoyarlos, entrenarlos, armarlos o darles espacios seguros es algo que la comunidad internacional también debería abordar y prevenir.