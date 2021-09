Los talibanes anuncian su nuevo gobierno en Afganistán

Los talibanes, quienes llegaron al poder el pasado 15 de agosto y que, según aseguran, controlan todo el territorio de Afganistán, han anunciando su nuevo gobierno, con el que pretenden ser reconocidos tanto en el país asiático como por la comunidad internacional.

Los talibanes anunciaron el martes un Gabinete provisional que rinde homenaje a la vieja guardia del grupo, dando altos cargos a personalidades talibanes que dominaron la batalla de 20 años contra la coalición liderada por Estados Unidos y sus aliados del gobierno afgano.

Contra todo pronóstico, Mullah Abdul Ghani Baradar, que era favorito para ser el nuevo líder del país, no será el mandatario. Había dirigido las conversaciones con Estados Unidos y firmado el acuerdo que condujo a la retirada definitiva de Estados Unidos de Afganistán, será uno de los dos adjuntos de Akhund. Su puesto será el de viceministro de Estado. En su lugar, Mullah Muhammad Hassan como primer ministro interino de Afganistán.

El primer ministro interino, el mulá Hasan Akhund, encabezó el gobierno talibán en Kabul durante los últimos años de su dominio. El mulá Abdul Ghani Baradar. En la alineación no había ninguna persona no talibán, una gran exigencia de la comunidad internacional.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid, al anunciar el Gabinete, dijo que los nombramientos eran para un gobierno interino. No hay ninguna evidencia de que haya un “no talibán”, una demanda de la sociedad para buscar un régimen “inclusivo”. No dio detalles sobre la duración de su mandato ni sobre cuál sería el catalizador del cambio. Hasta ahora, los talibanes no han mostrado indicios de que vayan a celebrar elecciones.

El anuncio de los nombramientos del gabinete por parte de Muyahid se produjo horas después de que los talibanes dispararan al aire para dispersar a los manifestantes y detuvieran a varios periodistas, la segunda vez en menos de una semana que el grupo utilizaba tácticas de mano dura para disolver una manifestación en Kabul, la capital afgana.

Mullah Muhammad Hassan Akhund será ministro del consejo de Afganistán. Por su parte, Mullah Sirajuddin Haqqani será el ministro interino del Interior, y el de Exteriores, Amir Khan Mottaki. El ministerio de Defensa será para Mawlawi Muhammad Yaqoob Mujahid, y la cartera de Finanzas será para Mullah Hidayatullah Badri. Khalil-ur-Rehman Haqqani, será el Ministro de Refugiados. El respetado jeque Mawlawi Noorullah Munir, será el jefe del Ministerio de Educación.

Por otro lado, Mullah Taj Mir Jawad será el adjunto del jefe de Inteligencia. Qari Fasihuddin será el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Ministerio de Defensa. Mullah Rahmatullah Najib será el segundo subdirector de la Dirección Nacional de Seguridad.

Esta es la lista de los ministerios y los cargos del nuevo gobierno talibán

-Mullah Mohammad Hassan Akhund, Ministro Principal

-Mullah Abdul Ghani Baradar - Viceministro Principal

-Mullah Abdul Salam Hanafi - Viceministro Principal

-Maulvi Mohammad Yaqub Mujahid, Ministro de Defensa

-Mullah Sirajuddin Haqqani - Ministerio del Interior

-Amir Khan Mottaki - Ministro de Relaciones Exteriores

-Mullah Hidayatullah - Ministro de Finanzas

-Sheikh Maulvi Noorullah Munir - Ministro de Educación

-Mullah Khairullah Khairkhwa - Ministerio de Información y Cultura

-Qari Din Mohammad Hanif - Ministerio de Economía

-Maulvi Abdul Hakim Sharia - Ministro de Justicia

-Noorullah Noori - Ministerio de Fronteras y Asuntos Tribales

-Younis Akhundzada - Ministerio de Desarrollo Rural

-Sheikh Mohammad Khalid - Invitación y orientación - Mandando el bien y prohibiendo el mal

-Mullah Abdul Manan Omari - Ministro de Beneficios Públicos

-Mullah Mohammad Issa Akhund - Minas y petróleo

-Mullah Abdul Latif Mansour - Ministerio de Electricidad

-Hamidullah Akhundzadeh - Ministerio de Aviación

-Abdul Baqi Haqqani - Ministerio de Educación Superior

-Najibullah Haqqani - Ministerio de Comunicaciones

-Khalil-ur-Rehman Haqqani - Ministerio de Refugiados

-Abdul Haq Wasiq - Director General de Inteligencia, Dirección de Haji Mohammad y Banco de Afganistán

-Maulvi Ahmad Jan Ahmadi - Administración de Asuntos

-Mullah Mohammad Fazil Akhund - Viceministro de Defensa

-Fasihuddin - Jefe de personal

-Sher Mohammad Abbas Stanikzai, viceministro de Relaciones Exteriores

-Mawlawi Noor Jalal - Viceministro del Interior

-Zabihullah Mujahid - Adjunto de Información y Cultura

-Mullah Taj Mir Javad, primer subjefe de inteligencia

-Mullah Rahmatullah Najib - Subjefe de Inteligencia

-Mullah Abdul Haq - Viceministro del Interior en la lucha contra las drogas