Suecia levanta la mayoría de las restricciones contra el coronavirus

A partir de hoy miércoles, las restricciones pandémicas ya no se aplican a bares, restaurantes y eventos al aire libres suecos. Además, la mayoría de las recomendaciones para el público, incluido trabajar desde casa si es posible y mantener la distancia en lugares públicos, también se están eliminando. Suecia se suma a así a Dinamarca y Noruega que también ha levantado las restricciones en la vida social.

Para los adultos que no han recibido ambas dosis de la vacuna contra la covid-19 y no tienen una razón médica para ello, las nuevas pautas establecen que deben mantenerse alejados de los demás en público y evitar los lugares donde es probable que haya hacinamiento. Las autoridades han declarado repetidamente que esto significa que los adultos no vacunados ahora deben evitar restaurantes, clubes nocturnos y eventos.

Más presencia policial

Ante una noche tan esperado por la población, la Policía sueca se ha preparado para evitar posibles incidentes en las calles. Más gente en movimiento y una vida nocturna que vuelve a la normalidad también significa más trabajo para la policía. En Stureplan, en el centro de Estocolmo, se reforzó la presencia policial esta noche. “Tememos que pueda venir más gente, pero no hemos desarrollado un gran despliegue para que no sea un lío”, explica Thomas Backemo, de la Policía metropolitana.

Desde el comienzo de la pandemia, se han registrado un total de 14.856 muertes por covid-19, según las estadísticas de la Agencia de Salud Pública (FHM). Seis más en las últimas 24 horas. Se han contabilizado un total de 1.152.027 casos, 854 casos durante el último día.

Hasta la fecha, 7.147.833 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19, según lo informado por las regiones al registro nacional de vacunación. Esto corresponde al 83,7% de la población mayor de 16 años. De estos, 6.555.719 han recibido la pauta compelta, lo que corresponde al 76% de la población de esta franja de edad. En estos momentos, 37 personas están ingresados en cuidados intensivos por coronavirus.