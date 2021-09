La muerte de Gabby Petito ayuda a encontrar a un hombre que había desaparecido hace dos meses

La amplia cobertura de las noticias sobre una mujer encontrada muerta en el oeste de Wyoming ayudó a los buscadores en un caso no relacionado a encontrar el cuerpo de un hombre no muy lejos, dijeron las autoridades.

Un equipo con un perro de búsqueda buscó durante cuatro horas el martes antes de encontrar el cuerpo de un hombre que coincidía con la descripción de Robert “Bob” Lowery, según un comunicado de Teton County Search & Rescue.

Lowery, de 46 años, de Houston, desapareció el 20 de agosto. El cuerpo del hombre fue encontrado en una ladera empinada y boscosa en la zona de Teton Pass, en el oeste de Wyoming.

La forma en que murió el hombre no estaba clara de inmediato. Las autoridades notificaron a la familia de Lowery mientras esperaban la confirmación de que el cuerpo era suyo.

Las noticias sobre Gabby Petito, de 22 años, que desapareció en un viaje por carretera a través del país y cuyo cuerpo fue encontrado cerca del Parque Nacional de Grand Teton el 19 de septiembre, mencionaban a veces la desaparición de Lowery. Eso hizo que al menos dos personas llamaran a las autoridades con información sobre Lowery, según informaron los buscadores el martes.

Lowery llevaba una gorra de béisbol negra con una letra “P” dorada y fue visto en las imágenes de las cámaras del hotel llevando una bolsa de lona negra con el logotipo de Nike. Los buscadores en la zona de un popular sendero del cañón dijeron que encontraron una bolsa que coincidía con esa descripción con el cuerpo, lejos del sendero.

La bolsa contenía una tienda de campaña y un saco de dormir, dijo la hermana de Lowery, Leigh Lowery, al Jackson Hole News & Guide. “Era un chico muy dulce”, dijo su hermana.

El cañón de la zona de Teton Pass donde se encontró el cuerpo del hombre está a unas 45 millas (72 kilómetros) de donde se encontró a Petito. Los padres de Petito denunciaron su desaparición el 11 de septiembre después de que no respondiera a las llamadas y los mensajes de texto mientras ella y su novio Brian Laundrie visitaban los parques nacionales del Oeste.

La muerte de Petito ha sido clasificada como homicidio, lo que significa que fue asesinada por otra persona, pero los examinadores médicos de Wyoming no han revelado cómo murió.

Laundrie se enfrenta a cargos federales en Wyoming por el uso no autorizado de una tarjeta de débito. Utilizó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar más de 1.000 dólares en reintegros o cargos no autorizados mientras Petito estaba desaparecida, según las autoridades. Las autoridades no han dicho de quién es la tarjeta que supuestamente utilizó Laundrie. Las autoridades buscan a Laundrie como persona de interés en el caso de Petito.