El horrible final de Gabby Petito: estrangulada y a cientos de kilómetros de casa

Murió estrangulada y muy lejos de su casa. La bloguera e influencer de 22 años Gabby Petito, que desapareció durante un viaje en furgoneta por el oeste de Estados Unidos con su pareja Brian Laundrie, tuvo un final cruel tres semanas antes de que la policía diera con su cuerpo. Según las autoridades, la causa de la muerte de Gabby Petito fue estrangulamiento y la forma de muerte fue homicidio, según anunció el médico forense del condado de Teton, Brent Blue, en una conferencia de prensa. La desaparición de Petito ha ocupado cientos de horas en los telediarios de Estados Unidos y su caso trascendió las fronteras de su país.

Gabby Petito renunció a todo para viajar por Estados Unidos con su novio. La travesía, que comenzó en julio, era documentada en una serie de publicaciones en Instagram que parecían idílicas y en las que ambos se mostraban sonrientes. En un momento del viaje, los dos fueron detenidos después de una fuerte discusión y a las pocas horas quedaron en libertad. Pero el 1 de septiembre Laundrie regresó solo a su casa en Florida en la furgoneta de Petito hasta que el cuerpo de la joven influencer fue hallado sin vida de 20 de septiembre.

Durante la autopsia se realizaron una tomografía computarizada de todo el cuerpo, exámenes de un patólogo forense y un antropólogo forense y un análisis de toxicología. “Así que prácticamente cubrió todas las bases”, dijo Blue, quien se negó a proporcionar más detalles sobre su autopsia o un posible sospechoso. Sin embargo, también se refirió al caso de Petito como “solo una de las muchas muertes en todo el país de personas involucradas en violencia doméstica”.

Gabby Petito durante su viaje por parques nacionales de EEUU AP

Petito renunció a su trabajo y en julio viajó por todo Estados Unidos en una camioneta van con su novio Brian Laundrie, de 23 años. No se había vuelto a ver a la joven desde que su pareja regresó a casa solo tras un viaje de un mes por el país el pasado 11 de septiembre, cuando sus padres reportaron su desaparición y después de varios mensajes de texto mientras la pareja visitaba parques nacionales en el oeste.

Blue clasificó previamente la muerte de Petito como un homicidio, lo que significa que su muerte fue causada por otra persona, pero no había revelado cómo fue asesinada a la espera de los resultados de la autopsia.

El caso de Petito ha generado una ola de malestar social en EEUU, donde muchos han pedido mayor atención a los casos de violencia sobre mujeres indígenas desaparecidas. La búsqueda de la pareja de Petito, Laundrie, ha generado un frenesí, con personalidades de la televisión como Duane Chapman, conocido como Dog the Bounty Hunter, y el presentador de “America’s Most Wanted”, John Walsh, trabajando para localizarlo.

Funcionarios federales en Wyoming acusaron el mes pasado a Laundrie de uso no autorizado de una tarjeta de débito, alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retirada de efectivo no autorizada o cargos por valor de más de 1.000 dólares durante el período en el que Petito desapareció. Cuando se le preguntó sobre la determinación del forense, el abogado de la familia Laundrie, Steven Bertolino, señaló en un comunicado que su cliente solo enfrenta el cargo de fraude en el caso. “En este momento Brian todavía está desaparecido y cuando lo localicen abordaremos el cargo de fraude pendiente en su contra”, dijo Bertolino.

En Florida, los equipos de búsqueda dirigidos por el FBI han estado buscando en una amplia reserva natural cualquier signo de Laundrie, quien en el pasado habría sufrido celos y problemas de control además de experimentar “episodios” en los que escucharía voces y no podría dormir, dijo una amiga de Petito al Daily Mail.