El FBI anunció el hallazgo de restos humanos en una zona salvaje de Florida, cerca de objetos que, en principio, pertenecen a Brian Laundrie, novio de la youtuber Gabby Petito, quien fuera encontrada asesinada hace unos días y cuyo caso ha conmocionado a Estados Unidos.

Las alarmas comenzaron a sonar después de que, el 11 de septiembre, la familia de Petito denunciara la desaparición de la joven, después de unas vacaciones junto a su pareja que finalizaron de forma dramática. El 1 de septiembre, Laundrie regresó a su casa sin la influencer, de la cual dijo “no saber nada”. Cuando la Policía comenzó a buscarla, se perdió la pista del joven, del que se decía que no quería colaborar con las autoridades para encontrarla. El cuerpo de Petito fue hallado el 19 de septiembre en los límites del Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, que la pareja había visitado. El forense concluyó que había muerto por estrangulamiento y que su cuerpo había permanecido en el lugar donde se encontró durante tres o cuatro semanas.

Michael McPherson, jefe de la oficina del FBI en Tampa, dijo en una conferencia de prensa que llevará tiempo identificar los restos, que los equipos forenses estaban examinando. McPherson dijo que fueron encontrados cerca de una mochila y un cuaderno vinculados a Laundrie. “Estamos trabajando con diligencia para obtener esas respuestas para ustedes”, dijo McPherson, añadiendo que los artículos y los restos fueron encontrados en una zona pantanosa -hogar de caimanes, serpientes, coyotes y otros animales salvajes- que previamente había estado bajo el agua. “Es probable que el equipo esté en el lugar durante varios días”.

Los padres de Laundrie, Chris y Roberta Laundrie, participaron en la búsqueda junto con el FBI y la policía de North Port (Florida), más de un mes después de que se denunciara la desaparición de Laundrie tras dirigirse al vasto parque Carlton Reserve.

El caso generó un enorme interés público, pero también planteó preguntas incómodas sobre la desigual atención prestada a los cientos de casos de mujeres nativas americanas y de otras minorías desaparecidas o asesinadas en todo Estados Unidos. Petito es blanca. La pareja fue detenida el 12 de agosto por la policía de Moab (Utah) tras un altercado físico, pero no se presentaron cargos.

“Después de una breve búsqueda fuera de un sendero que Brian frecuentaba se encontraron algunos artículos pertenecientes a Brian”, dijo el abogado de la familia Laundrie, Steven Bertolino, en un texto enviado a The Associated Press. “A partir de ahora las fuerzas del orden están llevando a cabo una investigación más exhaustiva de esa zona”. La Oficina del Médico Forense del Condado de Sarasota confirmó que había sido convocada a la reserva, pero no quiso hacer más comentarios.

Laundrie, de 23 años, es una persona de interés en el asesinato de Petito. La actividad de la búsqueda se centró en el cercano Parque Medioambiental de Myakkahatchee Creek, donde las noticias de televisión mostraron la llegada de numerosos vehículos de las fuerzas del orden y una tienda de campaña instalada en el interior del bosque. En ese lugar se encontró el Ford Mustang que Laundrie condujo hasta el bosque.

Hallazgo de otras personas

Al menos cinco personas muertas ha encontrado la Policía de Estados Unidos durante la persecución masiva del fugitivo Brian Laundrie, sospechoso de la muerte de la youtuber de Estados Unidos Gabby Petito. Los cuerpos corresponden a personas que estaban desaparecidas en casos anteriores y de los que no se había encontrado ninguna pista.

Ayer por la noche, la policía habló de otros cuatro cadáveres, por lo que la cifra aumentaba a nueve. Una búsqueda multitudinaria que ha llevado a resolver otras desapariciones y ha reabierto varios casos, aunque este está todavía sin cerrar.

Si se confirma que los presuntos restos humanos cercanos a las pertenencias de Laudrie son del novio de Gabby Petito, habría que esperar a la autopsia para saber la causa de su muerte y saber si el caso estaría cerrado o, de lo contrario, se abriera otra arista más.