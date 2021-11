Las 5 razones que pueden devolver a Trump a la presidencia de EEUU

Donald Trump aún no ha decidido si se postula como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. A diferencia de la mayoría de los presidentes de EEUU que tras abandonar la Casa Blanca se alejan de la actualidad política, el republicano sigue en primera línea el debate político justo cuando se cumplen este lunes cinco años de su sorprendente victoria electoral contra Hillary Clinton. Las esperanzas que muchos estadounidenses pusieren en el demócrata Joe Biden se han desvanecido, tal y como indican las encuestas, lo que deja expedito un posible regreso del magnate neoyorquino al combate por la presidente dentro de tres años.

Pese a la dolorosa derrota sufrida hace un año, millones de estadounidense sienten devoción por el empresario que se hizo con la presidencia sin haber nunca antes un solo cargo público. A continuación explicamos las cinco razones que pueden facilitar una candidatura del republicano. Trump tiene mentalidad de ganador y sabe reponerse de las derrotas. “Le encanta desempeñar el papel de víctima y ciertamente podría volver a presentarse”, señala profesor Aaron Kall, director de debate de la Universidad de Michigan.

1 Llegada masiva de migrantes

Para muchos estrategas republicanos el problema migratorio es la principal llave de acceso a la Casa Blanca. Bajo la presidencia de Biden, EEUU ha visto con su superado el récord de migración con más de 1,7 millones de detenciones de recién llegados por la frontera con México. El registro de este año triplica el promedio de los arrestos en los años 2012 a 2020. Al poco de llegar a la presidencia, la Administración Biden y los demócratas presentaron una ley muy ambiciosa que prevé la concesión de la nacionalidad a los cerca de 11 millones de inmigrantes sin documentos que viven en el país, en su mayoría procedentes de México y Centroamérica, después de un proceso de ocho años. Su visión ante este problema es percibida por muchos estadounidenses como demasiado suave y comprensiva. La migración, durante años el tema más polarizador en la política estadounidense, fue uno de los asuntos capitales de Trump en su campaña.

2 Los republicanos le temen

La élite del Partido Republicano no descarta la candidatura de Trump. Ninguno de los grandes popes de la formación quiere probablemente el regreso de Trump, pero ninguno lo ha dicho en público. No existe hasta la fecha ninguna figura fulgurante dentro de las filas conservadoras y por tanto no se espera que ningún líder republicano se oponga a una posible candidatura. Llegado el momento de las primarias, Trump podría derrotar a cualquier rival, como ya demostró en 2015, cuando nadie daba nada por sus posibilidades de ganar. Y lo hizo. Además, la victoria del gobernador republicano Glenn Yongkin en las elecciones de Virginia es una buena noticia para el magnate, quien probablemente esté esperando los resultados de las elecciones de mitad de mandato en las que se renueva el total de los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 30 de los cien asientos del Senado. Es verdad que no se puede extrapolar el resultado de Virginia a unas elecciones presidenciales, pero son un termómetro de la salud política del inquilino de la Casa Blanca.

3 La mala salud política de Biden

Joe Biden ya es visto como un presidente débil. No sólo por su edad avanzada y por los signos de fragilidad física que se han visto desde que asumió la presidencia, su capital político parece haberse deteriorado con mayor rapidez. “No importa cuán bien le salgan las cosas a Biden, lo más probable es que sus índices nunca superen el 50%, en el mejor de los casos. Y si los demócratas pierden el Congreso en las elecciones de medio mandato de 2022, Trump solo verá debilidad en Biden”, asegura este análisis del Washington Post. Además, Biden no ha convencido a los aliados tradicionales de Washington en el exterior de ser ese presidente dispuesto a propiciar grandes cambios en el plano internacional.

4 Salida de Afganistán: EEUU, un socio inestable

La precipitada retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán fue un duro varapalo para millones de afganos porque ha permitido el regreso al poder de los talibanes, pero también para los aliados de EEUU que participaron en la guerra iniciada por Washington veinte años atrás. Las potencias que habían enviado tropas no fueron informadas de la decisión de Biden y se sintieron ninguneadas o traicionadas. EEUU ha perdido reputación como gendarme internacional y ha visto como su posición en Asia central queda debilitada ante su gran rival chino. En paralelo, Pekín sigue su imparable ascenso como primera potencia en Asia con una política cada vez más asertiva en el plano diplomático y militar.

5 El candidato republicano más votado

Trump logró un hito al conseguir 69,6 millones de votos en las elecciones de 2020, seis millones más que en los comicios de 2016 que le dieron la victoria. Fue el candidato republicano más votado. En 2020 también logró el mejor resultado de un candidato republicano desde 1996 entre los votantes negros. Además, prosigue su campaña para recaudar fondos de cara a 2024. Pese a todo, perdió por una buena cantidad de votos frente a Biden. Trump trató de impugnar los resultados, pero las dimensiones de su derrota impidieron que prosperara el recurso a los tribunales. En 2024 las cosas podrían cambiar. En todo el país, los republicanos están expulsando a los administradores electorales y reemplazándolos con trumpistas teóricos de la conspiración que aseguran que las elecciones de 2020 fueron robadas por los demócratas. En caso de perder en los comicios que se celebrarán en tres años, el magnate estaría en mejores condiciones de emprender una batalla burocrática y legal para declararse vencedor.