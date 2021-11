China define las condiciones para “evitar un conflicto grave entre Washington y Pekín”

China está dispuesta a gestionar adecuadamente las diferencias con Estados Unidos, según ha confirmado el presidente Xi Jinping, antes de una reunión virtual con el presidente estadounidense Joe Biden.

En una carta leída el martes por el embajador de China en Estados Unidos, Qin Gang, en una cena del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China en Washington, Xi dijo que China estaba dispuesta a cooperar con Estados Unidos en cuestiones regionales y globales. “Algunas personas dicen que las relaciones entre China y EE.UU. no pueden volver al pasado. Pero, ¿es esa la razón por la que las personas se lo toman a la ligera o incluso las dañan como les venga en gana?”, enfatizó el mandatario chino.

“En este momento, las relaciones entre ambos países se encuentran en una coyuntura histórica crítica. Ambos países se beneficiarán de la cooperación y perderán con la confrontación. La cooperación es la única opción correcta”, indicó Xi.

El presidente chino enfatizó que siguiendo los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo, China estará ”lista para trabajar con Estados Unidos y así mejorar los intercambios y la cooperación en todos los ámbitos, abordar conjuntamente los problemas regionales e internacionales, así como los desafíos globales”, dice el mensaje publicado por la embajada china.

No se ha anunciado una fecha para la reunión entre Xi y Biden, pero una persona informada al respecto dijo que se espera que sea tan pronto como la próxima semana, según informa Reuters. El pasado 2 de noviembre, el presidente estadounidense anunció su intención de aclarar con su homólogo chino las tensiones actuales y así “evitar un conflicto entre Washington y Pekín”. Sí que se trata de competencia, pero no debe ser un conflicto. No hay razón para que haya conflicto”, afirmó.