Las tragedias de los más gordos del mundo: desde un asesinato encubierto hasta una ruptura por una barra de pan

En nuestra sociedad, obsesionada por el aspecto físico, muchas personas piensan que el sobrepeso solo es una cuestión de estética, pero en realidad la obesidad supone un serio problema porque puede afectar gravemente la salud de una persona. Bien lo puede decir el británico Paul Mason, quien fue en su día conocido como el hombre más gordo del mundo al pesar más de 500 kilos.

Este hombre de 61 años, que reveló esta semana en un documental los grandes problemas que le causó su exceso de peso, llegó a ser una vez tan obeso que hasta el personal del hospital donde le trataban aseguró que si moría lo trasladarían a un matadero de animales para ser incinerado.

Diez años después de aquella “mala vida”, Paul admitió haber sufrido una sobredosis durante el confinamiento en la pandemia como consecuencia de la depresión y fue salvado a tiempo por los médicos. El británico intentó adelgazar en varias ocasiones, incluido un bypass gástrico que le hizo perder 19 kilos en 2015, antes de volver a ganar peso.

Lamentablemente, la lucha de Paul no es la única que existe en el mundo, pues hay otras muchas personas con graves problemas de obesidad que también han sufrido tragedias y mucho dolor.

Asesinato encubierto de un sobrino

En plena lucha contra el sobrepeso, Mayra Rosales -considerada desde el 2005 como la mujer más obesa del mundo alcanzando un peso crítico de 470 kilos- solía llenar una cama doble gigante ella sola. Se enfrentó a una pena de muerte debido a su estado de salud, pero en 2008 también corrió el riesgo de ser ejecutada tras ser acusada de asesinato.

Mayra confesó haber matado al hijo de dos años de su hermana Jamie Lee, Eliseo Jr., después de afirmar que se había caído sobre él y lo había aplastado debajo de su cama. Eso la llevó a ser conocida como “la asesina de media tonelada”. Sin embargo, realmente ella no mató a su sobrino, sino que estaba encubriendo a su hermano, quien golpeó al niño con un cepillo para el cabello.

En 2013, Mayra le dijo a ABC News : “Ya me estaba muriendo, así que no vi… estaba haciendo [algo] mal. Ya me estaba rindiendo. Cuando empezaron a decirme que iba a recibir cargos de asesinato capital, realmente lo vi como si me estuvieran haciendo un favor”.

Finalmente fue absuelta de todos los cargos y Jamie Lee Rosales fue sentenciado a 15 años de prisión después de declararse culpable de un cargo menor de causar lesiones a un niño. Desde entonces, Mayra ha trabajado para transformar su vida, habiendo perdido 362 kilos y sometiéndose a 11 cirugías para eliminar el exceso de piel.

Muerte prematura a los 21 años

El luchador de sumo ruso Dzhambulat Khatokhov, apodado “el Gladiador”, saltó en su día a la fama por convertirse en el “niño más gordo del mundo”. Y es que cuando desde que era bebé sus cochecitos tuvieron que ser reforzados en las ruedas, ya que de lo contrario se rompían.

En 2009, los médicos advirtieron que su estado de salud era “terrible” y señalaron que su esperanza de vida se “reduciría considerablemente” si no perdía peso lo antes posible. Desgraciadamente, el pronóstico era el correcto y el joven de 21 años murió el año pasado después de sufrir problemas renales agudos.

Sobrepeso tras la muerte de su madre

La obsesión de Carl Thompson con la comida comenzó a la edad de cuatro años cuando asaltaba los armarios de la cocina frecuentemente en busca de “cualquier cosa para comer”. Su peso siguió aumentando a lo largo de su vida adulta y le impidió trabajar cuando cumplió los 17 años.

La alimentación de Carl se descontroló peligrosamente cuando su madre de 54 años, Elaine Hoyle, falleció por un tumor cerebral en 2012. Se dedicó a la comida y en tres años, su peso se duplicó con creces de 30 a 65, dejándolo atrapado en su departamento de Devon (Reino Unido) y viéndose incapaz de moverse.

En ese momento, Carl gastaba unas 200 libras a la semana en pizza y comidas chinas que los repartidores se la dejaban junto a la cama. En su peor momento, consumió más de 10.000 calorías al día y los médicos le dijeron que necesitaba perder el 70% de su peso corporal para sobrevivir.

Carl quería perder peso de forma natural en lugar de tener una banda gástrica o un bypass gástrico y en los últimos meses de su vida comenzó a cambiar sus hábitos. Sin embargo, tristemente murió horas después de ordenar su última comida a la edad de 33 años en 2015.

Su cuerpo tuvo que ser retirado con una grúa. La pizzería cercana de Carl explicó a The Sun que “no podían creerlo”, ya que había “cortado de inmediato” sus malos hábitos y parecía “lleno de vida” la última vez que lo vieron.

Ruptura por una barra de pan

Paul, un ex cartero, tenía muchas esperanzas puestas en el futuro y estaba preparado para embarcarse en un nuevo capítulo de su vida cuando conoció a su futura prometida, Rebecca Mountain, en 2013. Un año después, le propuso matrimonio a la estadounidense, que era 13 años menor que él, y durante el tiempo que pasaron juntos ella se jactó de su “gran” vida sexual .

Durante su relación, Paul se sometió a un bypass gástrico y le quitaron varios kilos del exceso de piel que padecía, pero su obsesión por la comida nunca cesó. De hecho, la alimentación eventualmente fue lo que les llevó a romper su relación después de que él comenzara a “volver a sus viejos hábitos” y se pasara más de lo debido.

Al hablar sobre la ruptura en 2019, Rebecca le dijo a The Sun: “Llegué a casa y había una gran barra de pan en el frigorífico. “Teníamos un acuerdo de que no íbamos a tentarnos unos a otros ... dijo que se estaba aburriendo con lo que comíamos y que el tamaño de sus porciones era más del doble”.

Paul, que ahora vive en una vivienda protegida en Plymouth, continúa luchando contra su peso y recurrió a comer patatas fritas a altas horas de la noche durante el confinamiento. Él cree que sus problemas con la comida se deben a la agresión verbal y física que sufrió a manos de su padre durante la infancia.

“Realmente me golpeaba en cualquier lugar, sobre todo en la cabeza. Al más mínimo error, se daba la vuelta y me propinaba un golpe“, recordó Paul en un documental, a la vez que confesó que una amiga de la familia abusó sexualmente de él entre las edades de seis y nueve años.

Paul recordó: “Ella me dijo: ‘No puedes decirle nada a tu padre, a tu madre ni a nadie sobre esto porque sabes cómo es el temperamento de tu papá’. “Eso me hizo ser más retraído. Obviamente, tuve miedo de contarlo“.

A pesar de los traumas y reveses de su vida que sufrió Paul, él es optimista sobre el futuro y espera ganar a sus demonios de una vez por todas con la ayuda de psicólogos: “Hace diez años no sabía ni dónde estaba, pero ahora sé lo que quiero”.