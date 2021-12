Retirados estos 30 tipos de champús y acondicionadores de marcas populares por la presencia de sustancias cancerígenas

La empresa Procter & Gamble (P&G), fabricante de productos de cuidado personal y artículos de limpieza, ha retirado del mercado de Estados Unidos más de 30 tipos de champús y acondicionadores secos en aerosol que podrían contener benceno, un compuesto cancerígeno, según un comunicado de la compañía.

Entre los productos retirados se encuentran los de las marcas Pantene, Herbal Essences, Hair Food, Old Spice y Aussie. La multinacional aseguró a sus clientes que la exposición diaria al benceno, en las cantidades detectadas en los artículos retirados, no supone una amenaza para su salud. Aseguran que, hasta el viernes, cuando hicieron oficial el comunicado, no se había recibido ningún aviso sobre efectos adversos de los productos en cuestión. Asimismo, aseguran que, la gran mayoría de los productos comercializados bajo dichas marcas, como lacas para el pelo, champús, acondicionadores líquidos y productos de peinado, no forman parte de este retiro, según precisó la compañía.

“No hay nada más importante para nosotros que la seguridad de los consumidores que utilizan nuestros productos y la calidad de los artículos que ofrecemos”, establece la empresa. A finales de noviembre, la empresa ya realizó un retiro similar en Estados Unidos, que incluía a más de una docena de desodorantes y aerosoles de las marcas Old Spice y Secret, alegando que los artículos también podrían contener benceno. En aquel momento, la medida afectaba a todos los lotes de desodorantes en aerosol de esas marcas con fechas de caducidad hasta septiembre de 2023 que se habían vendido en Estados Unidos.

Como hizo entonces, la empresa señaló que los consumidores “deben desechar de manera adecuada los productos afectados, detallando que se les ofrecerá un reembolso”. “Las personas que experimenten algún problema de salud que pueda estar relacionado con el uso de dichos productos, deben ponerse en contacto con las autoridades sanitarias”, reza el informe.