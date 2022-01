La prensa británica da por hecho el “regicidio” contra Boris Johnson, digno de “una tragedia de Shakespeare”

La prensa británica se ha lanzado contra el primer ministro Boris Johnson sin contemplaciones. Consideran que es un dirigente amortizado y que su dimisión es cuestión de días. Su salida, dicen, no se hará efectiva hasta que se presente el informe de la funcionaria Sue Gray sobre la veracidad de los hechosd denunciados acerca de varias fiestas en los jardines de Downing Street durante los meses más duros del confinamiento por la covid. Una columnista habla incluso de regicidio y compara la situación actual con una tragedia de Shakespeare.

The Telegraph

El diario conservador The Tepegraph, el mismo que ha publicado algunas de las exclusivas más críticas contra Boris Johnson sobre las fiestas en Downins Street, recuerda en su editorial las opciones que tiene el primer ministro. “Boris Johnson puede anticiparse a una contienda por el liderazgo al presentar una serie convincente de argumentos para llevar a los tories a las próximas elecciones”.

El columnista David Young recuerda la dolorosa salida de Margaret Thatcher tras once años como primera ministra y 16 al frente del Partido Conservador. “Estaba visiblemente cansada, así que probablemente era hora de irse. Pero la forma de su despido dejó una marca terrible en el partido durante muchos años. ¿Se va a repetir la historia y los Tories despedirán a Boris sin más, destruyendo todo lo que logramos durante los años de paz más difíciles durante un siglo?”, escribe David Joven, quien escribe: “Sin Boris, estaríamos atrapados en el pantano regulatorio que es la UE. Solo Boris pudo realizar una campaña brillante que no solo nos dio la mayoría más amplia desde la última elección de Thatcher, sino que también ganó escaños que nunca antes habían sido nuestros”.

The Times

The Times va directo al grano en su editorial sobre la situación política de Boris Johnson: “Mientras esperan el informe de Sue Gray sobre las fiestas de Downing Street, los parlamentarios conservadores deben preguntarse cuál es la mejor manera de reparar el daño causado al país”. Y añade: “A pesar de su seguridad inicial de que no hubo fiestas en Downing Street durante el confinamiento, Johnson ahora admite que sí, pero afirma que tenía motivos para creer que la reunión a la que asistió no era una fiesta sino un evento de trabajo”.

The Guardian

El diario progresista The Guardian es el más duro en su visión de los hechos: “Incapaz de negar que asistió a una fiesta con tragos para romper el confinamiento en el jardín de Downing Street, el primer ministro se disculpó servilmente mientras desplegaba sofismas para evadir las consecuencias de sus acciones. (...) Johnson le pidió al país que se tragara la idea de que él era la única persona en Downing Street que no entendía lo que estaba sucediendo el 20 de mayo. Es una proposición tan descaradamente inverosímil que uno siente que incluso el señor Johnson no espera que le crean”. Asimismo, explica que “un partido que ha estado demasiado tiempo en el poder, calcula cómo seguir en el poder una vez que se haya ido Johnson. Mientras, Reino Unido se enfrenta a los vientos en contra de una crisis del costo de vida e intenta salir con éxito de la pandemia de covid, necesita un primer ministro al que pueda respetar y, en un nivel básico, en el que pueda confiar. No tiene uno”.

The Sun

El periódico sensacionalista The Sun le echa un capote al primer ministro: “Es sombríamente irónico. Justo cuando Reino Unido debería estar celebrando haber sacado al mundo de la pesadilla de la covid, el hombre que más crédito merece está luchando por su vida política”. “A pesar de toda la bilis que le arrojaron, de todos sus errores, muchos miles deben sus vidas a la urgencia con la que el primer ministro aprobó y financió el desarrollo y la rápida implementación de vacunas y refuerzos”. Sin embargo, el periódico se muestra pesimista ante el futuro de Johnson en Downing Street: “Boris está en un problema posiblemente terminal y totalmente autoinfligido por el partygate. Ha puesto sus esperanzas en que la investigación oficial lo absuelva la próxima semana. Los parlamentarios rebeldes pueden esperar hasta entonces”.

The Independent

“Es difícil creer que los conservadores, generalmente tan interesados en el poder, quieran que Boris Johnson los dirija a las próximas elecciones generales o incluso a comicios locales en mayo”, asegura el editorial de The Independent. La columnista Cathy Newman analiza así las dificultades del primer ministro británico: “La política en este momento es toda una tragedia de Shakespeare. La ambición desmesurada del hombre que sería el rey del mundo, y los rebeldes conservadores incitándose unos a otros para hasta el punto de un estancamiento. Por el bien del partido y del país, si tienen la intención de cometer regicidio, los oponentes de Boris Johnson harían bien en canalizar a Macbeth: “Si se hizo cuando se hizo, entonces estuvo bien que se hiciera rápidamente”.