El Gobierno de Obrador financia una empresa del mayor narco mexicano mientras critica a las compañías españolas

El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha financiado desde 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021 una empresa vinculada al narcotraficante Ismael Zambada, alias El Mayo, y a su familia situada en Culiacán (Sinaloa) con 22,48 millones de pesos mexicanos (casi un millón de euros), según ha revelado la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández.

La reportera, una de las figuras más respetadas en México dentro del periodismo de investigación y autora del reciente libro “Emma y las otras señoras del narco” (Grijalbo), sacó a la luz que la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C. mantuvo relaciones contractuales con el gobierno de AMLO. En concreto se reveló que dicha empresa fue constituida como una sociedad civil en Culiacán en agosto de 2001 ante el notario José Antonio Núñez Bedoya, un personaje que ha ayudado al Mayo Zambada a crear la mayoría de las empresas que según el gobierno de Estados Unidos forman parte de su red criminal.

Según Anabel Hernández, esta sociedad figura en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, donde aparecen las compañías involucradas con el presunto lavado de dinero de la droga. “Es una guardería infantil, por muy irónico que pueda sonar”, explica Anabel Hernández. “Resulta que un cártel que desaparece personas, que comete masacres, que corrompe, tiene entre sus negocios constructoras, productoras de leche, empresas de agronomía, y también guarderías”.

Precisamente, el presidente López Obrador ha arremetido en las últimas horas contra las empresas españolas que operan en México y un días ante anunció su deseo de hacer “una pausa” con España. Obrador matizó después que busca “serenar la relación, que ya no se vaya a saquear México impunemente”. El mandatario mexicano ha denunciado “el trato preferencial para que el sector eléctrico lo manejara solo el sector privado” señalando a las empresas españolas: “Deberían ofrecer una disculpa. No lo han hecho, no importa. Pero vamos a entrar en una etapa nueva despacio. Y repito: no es una ruptura”.

Fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el que suministró los datos que demuestran el pago de dinero público a esta empresa del narcotraficante mexicano en Sinaloa tras una solicitud de información que formuló la periodista en base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De acuerdo a la escritura que obra en poder de la periodista, entre los socios de esta empresa aparece María Teresa Zambada Niebla, hija de la pareja formada por el narcotraficante Mayo Zambada y Rosario Niebla Cardoza. María Teresa es la hija mayor del líder del cártel de Sinaloa y “la figura central en prácticamente todas las empresas vinculadas al jefe de la droga”.

El Mayo Zambada está considerado el mayor capo de la droga de México, con cincuenta años de experiencia en el mundo del narcotráfico. Lidera el cártel de Sinaloa y fue jefe de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, hasta que éste fue detenido por última vez en 2016. El Mayo Zambada no da entrevistas y apenas hay fotos de él. Vive alejado del ruido mediático y según Hernández es el narco que domina la compra de cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia. Nada se hace sin su aprobación.

Según ha explica Hernández a este periódico, el Mayo Zambada mantiene el poder del cártel de Sinaloa pese a los intentos de los hijos del Chapos, los Chapitos, de recuperar poder dentro de la organización criminal. “Es absurda la intención de los Chapitos de tratar de ganarle el poder al Mayo Zambada porque no tienen el poder ni las alianzas ni tienen los ejércitos de sicarios que se requieren para hacer una guerra de este tamaño”, asegura.

La periodista mexicana ha asegurado que existen registros del pago a esta empresa desde el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) pese a que entonces el Mayo Zambada estaba identificado por la Procuraduría General de la República como miembro del cártel de Sinaloa.