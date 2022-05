La hazaña de Viacheslav, el adolescente que murió para salvar la vida de varios ancianos de Odesa

No es un soldado raso ni un alto mando militar. Tampoco un médico. Es un niño de 14 años que ha muerto en Ucrania después de dar el aviso de un ataque inminente de los rusos en la ciudad ucraniana de Odesa. Se llamaba Viacheslav Yalyshev y ha recibido un sentido homenaje en las redes sociales, donde su padre escribió una carta de despedida que ha conmovido a sus compatriotas.

Hasta el arzobispo de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, el jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, se rindió a la hazaña protagonizada por el adolescente. “Hoy deseo recordar un hecho dramático y heroico al mismo tiempo. El 2 de mayo, nuestra Odesa fue objetivo de un ataque con misiles, y un niño de 14 años, Viacheslav Yalyshev, murió como un héroe. Oyó la sirena antiaérea, corrió hacia los vecinos ancianos para advertirles y ayudarlos a bajar al refugio. Él los salvó, pero él mismo murió. El acto heroico de este adolescente, que sacrifica su vida para salvar a sus ancianos de los misiles rusos en la ciudad ucraniana de Odesa, abre una nueva página del heroico testimonio que el pueblo ucraniano hoy da al mundo entero”.

Los hechos ocurrieron esta semana cuando los rusos se disponían a lanzar una ofensiva sobre esta ciudad portuaria al sur de Ucrania. Tan pronto como sonó la alarma en Odesa, el adolescente no salió corriendo para salvar su propia vida, sino que fue a avisar a los vecinos de que los rusos bombardearían el barrio donde viven. Viacheslav, temiendo que los ancianos no escucharan las sirenas o no tuvieran móviles inteligentes para recibir una alerta en caso de un ataque, cruzó la calle para anunciar personalmente el bombardeo. Y lo hizo. Sin embargo, se cree que murió por el desprendimiento de escombros causados por el lanzamiento de dos cohetes tras impactar una chimenea y destruir el techo de una iglesia cercana, solo dos días después de que las fuerzas rusas destruyeran la pista de aterrizaje del principal aeropuerto de Odesa.

Su padre, Yevhen Yalyshev, miembro de la Fuerza Aérea de Ucrania y veterano del conflicto de 2014 en el este de Ucrania, le rindió homenaje en las redes sociales por su acto de valentía y altruismo. “Eres mi héroe, eres el héroe de Ucrania”, escribió el progenitor. El alcalde de Odesa, Gennady Trukhanov, calificó la muerte del menor como “otro golpe” para la ciudad del sur de Ucrania y dijo: “Nunca habrá perdón para quienes derramaron la sangre de personas inocentes, especialmente niños”.