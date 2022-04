El sospechoso del caso de Madeleine McCann remodeló su caravana para “poder esconder a niños pequeños”

Desde que la Fiscalía alemana, encabezada por Hans Christian Wolters, hiciera público en junio de 2020 que investigaba a Christian Brueckner como principal sospechoso del secuestro y asesinato de Madeleine McCann el 3 de mayo de 2007 en Praia de Luz (Portugal), pocas han sido las evidencias que han puesto sobre la mesa. En una conferencia de prensa, Wolters llegó a decir que el caso estaba resuelto al 90 por ciento, pero hasta el momento solo se sabe que las principales evidencias contra el pedófilo alemán de 44 años son las declaraciones de algunos testigos y el posicionamiento de su teléfono móvil, que según sostienen los investigadores, le sitúan muy cerca del apartamento 5 A del complejo Ocean’s club el día de los hechos. Wolters afirma a cámara que no tienen pruebas forenses de la muerte de Madeleine y que no saben dónde está el cuerpo porque “de lo contrario lo habríamos encontrado”. Pero sigue sosteniendo con firmeza que la investigación está sustentada sobre una bases sólida y que no tienen prisa porque está encarcelado. Wolters tiene claro que Brueckner secuestró y mató a Madeleine en Portugal y seguirá dedicando sus esfuerzos para demostrarlo.

El ex detective Mark Williams-Thomas, que se entrenó como periodista de investigación con este caso ha decidido realizar una investigación propia, que ha sido incluido en el documental “Madeleine McCann: Principal sospechoso”, que en canal AMC Crime estrenará el próximo 3 de mayo, fecha en la que se cumplen 15 años de la desaparición de la pequeña Maddie.

A lo largo de los tres capítulos, Williams-Thomas habla con testigos clave, viaja por Alemania y Portugal para recorrer los lugares en los que vivió Brueckner, siguiendo sus pasos, contactando con las personas que han tenido en contacto con él y sobre todo recopilando pistas que ponen en duda muchas de las evidencias que hasta ahora parecían indudables. Como colofón, AMC anuncia que en la última entrega Williams-Thomas logra la primera entrevista que concede en principal sospechoso y que existen pruebas que demuestran que Brueckner tenía una coartada en la noche de los hechos.

De momento, el canal ha permitido a los periodistas visionar los dos primeros capítulos y en ellos hay muchos datos, confesiones y hechos que sorprenderán e impactarán a la audiencia.

Uno de esos momentos es una entrevista de Williams-Thomas a Dieter Fehling, un alemán que conoció a Brueckner en la localidad portuguesa de Foral, donde el principal sospechoso vivió un tiempo en fechas cercanas a la desaparición de la niña británica. Fehling recuerda que lo conoció en abril o mayo de 2007 (Madeleine desapareció el 3 de mayo de ese año) y le llamo mucho la atención el tamaño de su autocaravana.

La curiosidad le llevó a pedirle a Brueckner que se la enseñara, a lo que éste accedió. El testigo describe el interior como un lugar muy grande, “como un salón con una butaca”. Asimismo, añadió que durante la conversación, el pedófilo alemán le dijo que planeaba transportar marihuana a Alemania o a Rusia.

Fehling, sorprendido, le preguntó donde la escondería y Brueckner le dio una escalofriante explicación que Fehling todavía no ha podido quitarse de la cabeza: “Remodelé y arreglé un escondite (dentro de la autocaravana) de suficiente tamaño como para meter niños pequeños”. A pesar de haber hecho esa confesión no quiso que Fehling la viera. En ese momento no le dio importancia, pero ahora con el paso del tiempo está convencido de que “Madeleine estuvo en ese vehículo... Espero que no estuviera allí cuando entré yo”. Williams-Thomas recordó que cuando el vehículo fue incautado por la Policía, había ropa interior infantil, bañadores incluidos.

Además de esta entrevista, a lo largo de los 45 minutos de los tres capítulos, el investigador pone en duda la teoría de la fiscalía de que el teléfono de Brueckner le sitúa cerca de los apartamentos y pone de manifiesto que uno de los testigos clave contra el pedófilo no es una persona de fiar y que todas las declaraciones oficiales que ha realizado han sido siempre con dinero de por medio. Como colofón, en la última entrega Williams-Thomas logra la primera entrevista que concede Brueckner -que anteriormente había escrito algunas cartas a algunos medios de comunicación alemanes- y pone sobre la mesa y dato que daría un vuelco total a la investigación: el pedófilo alemán tiene una coartada para el día de los hechos.

