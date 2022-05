“Para Le Pen no existimos, somos unos traidores que hemos dejado Francia”

Nathalie Coggia compagina su carrera laboral como directora financiera con su dedicación a La República En Marcha, el movimiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Coggia, que es responsable del partido para la Península Ibérica y miembro de la ejecutiva en Francia, analiza para LA RAZÓN el perfil del votante francés en el extranjero.

¿Cómo ha sido el voto de los ciudadanos franceses en el exterior?

En general, la mayoría de los franceses que vivimos en el extranjero votamos por Emmanuel Macron. Si en la segunda vuelta, el presidente consiguió un 58% a nivel nacional, en el exterior logró un 86%.

Presidenciales Francia 2022, 2ª vuelta FOTO: Teresa Gallardo

¿Y en España?

Un 84%. En Portugal ha sido algo más bajo (75%), debido a que un perfil de franceses jubilados que residen en el Algarve se ha decantado por Marine Le Pen, y ha descendido un poco el promedio luso. Claro que hay franceses en el extranjero que votan por Le Pen, en España, ha habido ,por ejemplo, una parte significativa de la comunidad francesa en Alicante que lo ha hecho. Sin embargo, en general, es muy difícil que un ciudadano galo en el extranjero se decante a favor de alguien que promueve el concepto de la “preferencia nacional”, que implica discriminar a los ciudadanos extranjeros incluido a los europeos- en el acceso al alojamiento, al empleo y a las ayudas sociales... Es decir, para Le Pen, como extranjero tienes derecho a contribuir pero no a beneficiarte del sistema de protección social.

¿Cómo quedó en la primera vuelta?

En la primera vuelta, a nivel mundial, Macron ganó con el 45%, Mélenchon llegó segundo con un 22% y Le Pen solo logró un 5%. En España, Macron logró un 40%, en segunda posición quedó Mélenchon (22%) y Le Pen apenas obtuvo un 7%, es decir, ¡no hubiera pasado a la segunda vuelta!

Nathalie Coggia FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Le interesa a Le Pen el votante en el exterior?

Zemmour sí ha hecho campaña en el extranjero, mientras que Le Pen, no. Sin embargo, el candidato ultra apenas obtuvo un 8-9%. Por su parte, Le Pen no se ha preocupado nada ni ha hecho programa para los franceses en el extranjero. No existimos, somos unos traidores que hemos dejado Francia por razones fiscales y/o para quitarle talento al país. Zemmour sí ha hecho campaña en las redes sociales con un foco en la diáspora francesa, por eso tuvo un relativo éxito para ser un partido nuevo. Aquí en España logró un 10% en la primera vuelta.

Dependiendo de la geografía española, ¿cambia el voto?

En primera vuelta, el voto no fue homogéneo a pesar de que Macron ganó con un 40,3% y Mélenchon quedó segundo. Por ejemplo, en Barcelona, Jannick Yadot, el candidato de Los Verdes, quedó tercero, mientras que en Madrid fue Zemmour. También es cierto que no es igual el francés de Barcelona, que está más de paso, que el de Madrid, más establecido.

¿En España ha habido mucha abstención?

La abstención en el extranjero siempre es mayor, porque también es más difícil votar. Para las presidenciales no existe el voto electrónico o por correspondencia, es presencial el mismo día de las elecciones aunque existe la posibilidad de dar un poder a otro votante (pero el trámite para hacerlo también es presencial –una de las propuestas de Emmanuel Macron para los franceses del extranjero es profundizar en la numerización de los trámites más corrientes como la renovación de los pasaportes por ejemplo). En la segunda vuelta, la abstención fue del 63%. Suele ser así en el exterior y más en países como los de África, por ejemplo, donde es más complicado desplazarse.

¿En Portugal y en España, la Unión Europea es clave para el votante?

Sí. Es más, unas de las temáticas que más preocupan a los electores fuera de Francia son Europa y la ecología. Y Europa es tanto para los ciudadanos franceses que residen en otros países de la UE como los que están fuera del club comunitario (ya que se consideran ciudadanos europeos). La ecología es ahora trascendental. Durante nuestra campaña a nivel mundial, tenemos 11 circunscripciones fuera de Francia (de unos 100.000-150.000 franceses registrados), dos de las temáticas que más debíamos promover en nuestras acciones fueron estas.

¿La invasión rusa de Ucrania, influyó?

Aún es pronto, seguimos recabando datos, pero nos hemos dado cuenta de que los franceses en Moscú han votado en su mayoría por Le Pen. No solo se debe a la falta de medios de comunicación libres, también porque creemos que los que votaban por Macron han debido abandonar ya el país. En el extranjero en general, la invasión de Ucrania ha reforzado la idea de que necesitamos a líderes como Macron para protegernos de las agresiones y actuaciones nefastas de ciertos regímenes iliberales.

La gran pregunta: ¿hay partido sin Macron?

Sí. La República En Marcha es un partido con muchos “marcheurs” (“caminantes”, los militantes de En Marcha) incluido en el extranjero. Es más, en España somos la única fuerza política francesa que tiene representación y comités en las principales grandes ciudades de España. Es cierto que aún nos queda camino, somos un partido joven, en las regionales y municipales en Francia, no obtuvimos el resultado que esperábamos. Nos hace falta más “anclaje local”. Pero como movimiento, a lo largo de los últimos 5 años, nos hemos estructurado, y ahora tenemos cargos electos en todas partes. En cinco años, estaremos mejor preparados y habrá un o una candidata a las presidenciales con plena legitimidad y potencial de ganar aunque no pueda ser Emmanuel Macron (ya que por ley no se podrá presentar para un tercer mandato).

¿Se puede trazar un perfil del francés en España?

No hay perfil exacto. Es muy variado. Algunos hemos venido por razones profesionales, otros para jubilarse, o a estudiar o de Erasmus, o incluso por amor. En todas las edades de la vida hay un buen motivo para venir a España. Es un país vecino, amigo, con enormes vínculos... Incluso hijos de inmigrantes españoles que quieren volver aquí para estar con su familia o les surge una oportunidad laboral... De la misma manera que hay muchos españoles en Francia.