Golden Gate: así se construyó el puente más famoso del mundo

Aunque hoy en día parezca increíble, muchos estaban en contra de construir el icónico puente que conecta San Francisco con Marin. Cuando se reveló el diseño inicial del ingeniero Joseph Strauss para el puente Golden Gate en 1922, la prensa lo declaró “feo” y los arquitectos dudaron de que un puente colgante de su longitud pudiera ser estructuralmente sólido. A pesar de la oposición, el majestuoso puente Golden Gate se inauguró el 27 de mayo de 1937. El puente de estilo Art Deco, en el que Strauss trabajó con el arquitecto Irving Morrow, cuenta con un característico color, “Naranja internacional”, elegido por la forma en que el tono contrasta con la tierra circundante, el mar y la niebla siempre presente. En caso de que se lo pregunte, pintar el puente es un proceso continuo que se lleva a cabo durante todo el año para protegerlo del aire corrosivo y salado de la bahía. El nombre del puente es un guiño al Estrecho Golden Gate, la entrada entre el Océano Pacífico y la Bahía de San Francisco. Hoy, el puente Golden Gate es reconocido como una de las siete maravillas modernas del mundo y atrae a más de 10 millones de fanáticos al año.

La construcción

Fotografía del puente Golden Gate de San Francisco apagado durante una edición de la Hora del Planeta

El 5 de enero de 1933, comienza la construcción del puente Golden Gate, cuando los trabajadores comenzaron a excavar algo más de 90.000 metros cúbicos de tierra para los enormes anclajes de la estructura. Tras el auge de la fiebre del oro que comenzó en 1849, los especuladores se dieron cuenta de que el terreno al norte de la Bahía de San Francisco aumentaría de valor en proporción directa a su accesibilidad a la ciudad. Pronto, se tramó un plan para construir un puente que cruzaría el Golden Gate, un estrecho de alrededor de 120 metros de profundidad que sirve como desembocadura de la Bahía de San Francisco, conectando la península de San Francisco con el extremo sur del condado de Marin. Aunque la idea se remonta a 1869, la propuesta echó raíces en 1916. Un ex estudiante de ingeniería, James Wilkins, que trabajaba como periodista en el “San Francisco Bulletin”, pidió un puente colgante. Se estimó que la idea de Wilkins costó la asombrosa cantidad de 100 millones de dólares. Entonces, el ingeniero de la ciudad de San Francisco, Michael M. O’Shaughnessy, a quien también se le atribuye el nombre del puente, comenzó a preguntar a los ingenieros si podían hacerlo por menos. El ingeniero y poeta Joseph Strauss, un habitante de Chicago nacido en Cincinnati, dijo que podía. Eventualmente, O’Shaughnessy y Strauss concluyeron que podían construir un puente colgante dentro de un rango práctico de 25-30 millones de dólares. No obstante, el plan de construcción todavía encontró alguna que otra oposición. Y cuando se eliminaron la mayoría de los obstáculos, había dado comienzo la Gran Depresión de 1929, lo que limitó las opciones de financiamiento. Sin embargo, no fue hasta 1932, cuando Bank of America, con sede en San Francisco, acordó comprar todo el proyecto para ayudar a la economía local. El puente Golden Gate se inauguró oficialmente el 27 de mayo de 1937, el tramo de puente más largo del mundo en ese momento. Mantuvo el récord de longitud hasta que le superó el puente Verrazano Narrows en 1964, de la ciudad de Nueva York. El Golden Gate tiene una longitud de 2.737 metros de largo y está suspendido sobre dos torres de 227 metros cada una. Cuenta con una calzada de seis carriles, además de vías destinadas a peatones y bicicletas.

Sus dos torres gigantescas soportan dos grandes cables de acero, cada uno de ellos con un grosor de aproximadamente un metro de diámetro, pesa 12.000 toneladas y está compuesto de unos 27.572 cables individuales. Con sus altas torres y su famosa pintura “naranja internacional”, una marca registrada, el puente se convirtió rápidamente en un famoso punto de referencia estadounidense y en un símbolo de San Francisco.