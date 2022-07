Inglaterra patas arriba: registra la temperatura más alta de su historia mientras medio país se refugia en casa

Los ingleses no dan crédito. Algunos puntos del país han alcanzado hoy cerca de los 40 grados centígrados. Los medios británicos dicen que es la temperatura más alta en la historia reciente de Reino Unido. Las escuelas cierran, las carreteras se vacían y mucha gente pierde los nervios bajo los rayos de un sol justiciero e inesperado que ha dejado escenas insólitas para un país acostumbrado al frío y a la lluvia. Hasta una pista del aeropuerto londinense de Lutton se derritió y tuvo que cerrar, retrasando la llegada de turista. Algo similar ha ocurrido con varias vías de tren de la red nacional de ferrocarril.

Con 39,1 grados, la localidad de Charlwood, en el condado de Surrey, al oeste de Londres, ha sido la ciudad del récord, según los datos de la Oficina de Meteorología del país, superando la temperatura de 38,7 grados alcanzada en 2019. Algunos medios como el Daily Mail aseguran que el mercurio alcanzó un nivel sin precedentes de 40,2 °C este martes en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. En el país hace hoy más calor que Jamaica, las Maldivas y Barbados, señalan los periódicos. Y no se descarta que se alcancen los 43º centígrados.

Un miembro de la Compañía F de Guardias Escoceses suda durante la ceremonia del Cambio de Guardia en la explanada del Palacio de Buckingham. FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Gran parte de Inglaterra está hoy en alerta roja por la ola de calor, mientras que el resto del territorio del Reino Unido permanece en ámbar, una menos que la roja. Estas temperaturas son “excepcionales” ya que pueden tener impacto “en las personas y la infraestructura”, indicó la Oficina de Meteorología.

Los ingleses no está acostumbrados a este calor. La mayoría de los coches particulares no tienen aire acondicionado y en muchas casas el suelo está cubierto de moqueta. Por eso, las autoridades han pedido a la población que mantenga un alto nivel de hidratación, que cierre las cortinas de casa y no se exponga al sol en la mitad del día, y también que evite viajar a menos que sea absolutamente esencial.

Transport for London (TfL), la empresa que opera la red del transporte en la capital, ha pedido a la gente que no viaje a menos que sea esencial, ya que anticipa cancelaciones y retrasos en los trenes del metro. Varios servicios ferroviarios, sobre todo las conexiones entre Londres y el norte de Inglaterra, sufrieron cancelaciones.

Miembros de la compañía australiana de cabaret y circo se refrescan en una fuente en el Southbank de Londres FOTO: Frank Augstein AP

El lunes, el aeropuerto británico de Luton, al norte de Londres, se vio obligado a suspender temporalmente los vuelos, tanto de salida como de llegada, por los desperfectos causados sobre una parte de la pista a causa de las altas temperaturas. Al menos 171 colegios han cerrado. Los profesores se quejan de que así no se puede enseñar. Los hospitales cancelaron citas y operaciones no urgentes mientras los quirófanos se convertían en hornos, dice el Daily Mail.

Los carteros de Royal Mail se han quedado sin repartir el correo de puerta en puerta tras ser advertidos por la empresa de los riesgos del sol. Al mismo tiempo, el número de viajeros en carreteras y ferrocarriles se redujo hasta en una quinta parte mientras la venta de ventiladores se ha disparado.

Afortunadamente, el calor extremo terminará este miércoles, según la Met Office, que ha emitido una advertencia de una tormenta entre las 1 pm. y las 9 pm en todo el sureste en medio del temor por inundaciones repentinas, rayos y cortes de energía.