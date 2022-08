El tráfico aéreo alrededor de Taiwán vuelve a la normalidad a pesar de los nuevos ejercicios chinos

El tráfico aéreo en torno a Taiwán está volviendo gradualmente a la normalidad tras la reapertura del espacio aéreo que rodea la isla, según informó el lunes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Taiwán, aunque China anunció posteriormente nuevos ejercicios militares en la zona.

La semana pasada, China desplegó decenas de aviones y disparó misiles reales en las cercanías durante unos ejercicios militares provocados por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.

Los simulacros llevaron a algunas compañías aéreas a cancelar los vuelos a Taipéi y a modificar las rutas de vuelo entre el sureste asiático y el noreste de Asia para evitar la zona afectada.

Los avisos a los aviadores emitidos por Pekín (NOTAM) habían declarado zonas temporales de peligro para que las aerolíneas las evitaran durante los ejercicios que rodearon gran parte de Taiwán. El último NOTAM que cubría una sección del espacio aéreo al este de la isla expiró el lunes a las 02:00 GMT y no fue prorrogado.

Nuevas maniobras militares

Los militares chinos anunciaron el lunes nuevos simulacros en los mares y el espacio aéreo alrededor de Taiwán, pero no se proporcionó ninguna ubicación específica, no se emitió ningún nuevo NOTAM y no hubo señales en el servicio de seguimiento de vuelos FlightRadar24 de que las aerolíneas ajustaran sus rutas.

El Ministerio de Transporte de Taiwán indicó anteriormente que la mayoría de los vuelos programados hacia y desde la isla habían continuado operando durante los ejercicios militares chinos que comenzaron el 4 de agosto, con un promedio de 150 salidas y llegadas por día.

El número de vuelos que transitan por el espacio aéreo que gestionan sus controladores está volviendo gradualmente a la normalidad tras el levantamiento del último NOTAM, añadió el ministerio en el comunicado publicado en su página web.

Algunas aerolíneas extranjeras que habitualmente utilizaban el espacio aéreo habían volado en su lugar por rutas alternativas a través de zonas gestionadas por Japón y Filipinas durante los simulacros, según dijo el ministerio la semana pasada.

Korean Air Lines Co Ltd, que había cancelado los vuelos a Taipéi el viernes y el sábado y desviado otros para evitar la zona afectada, dijo el lunes que había reanudado las operaciones de vuelo normales.

Philippine Airlines señaló que devolvería sus vuelos hacia y desde Taipéi a sus rutas normales después de utilizar rutas de vuelo alternativas durante los últimos cuatro días de simulacros.

Los cierres temporales del espacio aéreo y los cambios de ruta durante las grandes maniobras militares se producen regularmente en todo el mundo.

Esta situación es inusual, ya que las maniobras de China atraviesan las aguas territoriales que Taiwán reclama a 12 millas náuticas (22 kilómetros), algo que, según las autoridades taiwanesas, desafía el orden internacional y equivale a imponer un bloqueo de su espacio marítimo y aéreo.