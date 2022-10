Los últimos detalles del futuro portaaviones de Francia que reemplazará al Charles de Gaulle

Francia tiene nuevos detalles del diseño del futuro portaaviones de su Armada, que estará listo para reemplazar en 2038 al único que tiene en la actualidad nuestro país vecino, el Charles de Gaulle. Se trata de un portaaviones de propulsión nuclear de próxima generación que ha sido presentado estos días en la bienal Euronaval.

El presidente Emmanuel Macron anunció en 2020 que Francia había decidido embarcarse en la construcción de esta nueva plataforma que tendrá avanzados sistemas antimisiles, radar de vigilancia y un sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS).

Como no podía ser de otra manera, el futuro barco será mucho mayor que el De Gaulle y desplazará unas 82.000 toneladas. Tendrá unas dimensiones de 310 mettros (1.017 pies) de largo y 85 metros (279 pies) en el punto más ancho de la cubierta del portaaviones. En comparación, el Charles de Gaulle pesa alrededor de 42.000 toneladas y mide poco menos de 900 pies de largo.

Diseño por ordenador del futuro portaaviones de Francia, que tendrá un sistema de propulsión nuclear FOTO: Naval Group Naval Group

Conocido como Porte-avions de nouvelle génération (PA-NG), cuenta con un un sistema de despegue asistido por catapulta, pero recuperación mediante detención (en inglés, Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery, CATOBAR), con una plataforma en ángulo y una isla relativamente pequeña en la parte trasera.

A partir de 2038, il succédera au Charles de Gaulle. Plus grand, plus puissant, doté d’une propulsion nucléaire, il permettra à la 🇫🇷 de conserver sa capacité de projection de puissance aéromaritime en s'adaptant aux défis à venir. Voyage dans le futur à la découverte du PA-NG ! pic.twitter.com/l1PXXyR56G — Marine nationale (@MarineNationale) April 12, 2022

Aún quedan muchos detalles por ajustar, como los sistemas defensivos y las armas que portará, pero se cree que el portaaviones podrá transportar hasta 30 aviones a bordo, tres E-2D Advanced Hawkeyes y aviones no tripulados. El diseño final no estará terminado hasta 2025, pero quedará abierto a posibles cambios. “Se diseñará de tal manera que pueda modernizarse gradualmente y el sistema de combate pueda evolucionar. No sabemos hoy qué tipo de tecnología estará disponible dentro de 15 años, por lo que debemos permitir que la nueva tecnología se pueda instalar fácilmente”, ha dicho Olivier de Saint Julien, uno de los responsables del proyecto.

En algunos medios aseguran que se asemeja a los nuevos portaaviones de la clase Ford de Estados Unidos en algunos aspectos. Según Breaking Defense, algunas decisiones del diseño se tomaron para asegurar que los portaaviones estadounidenses y franceses podrán ser interoperables. Francia y Estados Unidos son “las dos únicas armadas del mundo que operan portaaviones nucleares con catapultas y pararrayos”, por lo que es vital que sean interoperables, según afirmó el director del programa PANG de la agencia de adquisiciones DGA citado por el medio militar.

Los detalles revelados en la feria de París incluyen modificaciones con respecto al anterior diseño. En concreto, aparece un nuevo punto de despegue y aterrizaje de helicópteros en la parte trasera junto con una zona de mantenimiento de aeronaves. También hay transformaciones en el tamaño de la isla al cambiar a una forma elíptica desde una configuración previa más cuadrada.

El portaaviones francés estará alimentado por dos reactores nucleares K22, de TechnicAtome, que le permitirá alcanzar velocidades de hasta 30 nudos además de proporcionar toda la energía eléctrica para los diversos sistemas del barco. Estos reactores harán que el portaaviones solo necesite ser reabastecido una vez cada 10 años.

La embarcación será construida por la empresa estatal Naval Group y Chantiers de l’Atlantique en los astilleros de Chantiers de l’Atlantique en Saint-Nazaire, en la costa oeste de Francia. Posteriormente, será trasladado a Toulon para el ensamblaje final. Las primeras pruebas en el mar están programadas para 2036 aunque no tendrá capacidad operativa plena hasta 2038.