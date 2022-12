Sin luz, sin agua, y en un piso 20, así cría Andriy a sus mellizos de tres meses en Kyiv

Criar a un niño recién nacido nunca es fácil. Imagínese tener que cuidar de dos, no solo de uno, durante una guerra. Imagínese tener que hacerlo con las alarmas de ataque con misiles sonando todos los días. Y con los servicios básicos, como el agua, la luz y la calefacción, que no son disponibles más a menudo que lo son mientras las temperaturas empiezan a caer muy por debajo de cero. Todo en una ciudad europea moderna que alguna vez fue vibrante y que ahora se ve obligada a concentrarse en sobrevivir y ganar una guerra impuesta por un vecino.

Esto es lo que ha vivido Andriy Shalimov, un rapero ucraniano también conocido como Freel, durante los recientes cortes de energía de emergencia en Kyiv, la capital de Ucrania y su ciudad más grande.

“Solo tuvimos energía durante cuatro horas hoy”, dice a LA RAZÓN mientras el país experimenta las secuelas del último ataque con misiles rusos esta semana.

No sería necesariamente un gran problema si no fuera por los dos hechos. Andriy está criando, junto con su esposa, a sus mellizos que nacieron hace unos tres meses. Además vive en el piso 20.

“Hoy tuvimos que cargar los bebés dos veces hacia abajo y hacia arriba por la escalera, con las linternas encendidas. Necesitábamos llegar a un pediatra porque uno de los niños desarrolló una erupción”, explica Andriy. La falta de electricidad significa que los ascensores no funcionan. Incluso si hay luz, su uso sería arriesgado, ya que puede ocurrir un nuevo corte de luz repentinamente al desestabilizarse el sistema eléctrico por los ataques.

La falta de luz también significa que no hay calefacción, cocina ni suministro de agua, ya que todo en este edificio relativamente nuevo depende del suministro de electricidad. La joven pareja no tiene los medios para comprar costosas estaciones de energía portátiles y solo tienen bancos de energía para sus teléfonos. Incluso si hay electricidad, puede que no haya agua durante días, lo que significa que se vuelve difícil lavar a los niños. La escasez de agua puede ser incluso más crítica para la calidad de vida que la de electricidad.

“Hace poco tuvimos que lavar a los bebés con servilletas a la luz de las velas”, comenta Andriy.

La pareja almacena agua por adelantado cada vez que tienen electricidad. Sus amigos les regalaron una estufa de gas para acampar para que puedan cocinar al menos algunos alimentos básicos. Una vez que se enciende la luz, todo se convierte en un torbellino de actividad a medida que los jóvenes padres se apresuran a comunicarse con sus seres queridos, cargar sus teléfonos y lavar su ropa. Cargar un altavoz bluetooth también es una prioridad. Los niños duermen mejor con el sonido del “ruido blanco”.

“Esta no es la infancia que desearía que tuvieran mis hijos”, asegura Andriy con amargura. “No esperábamos que crecieran en la oscuridad y tuvieran que esconderse de los ataques con misiles”.

Recuerda cómo él y su esposa tuvieron que esconderse en el sótano del hospital de maternidad durante todo el día justo después de que nacieran cuando los rusos lanzaron los ataques en agosto, el día de la independencia de Ucrania.

“Pensamos que tendrían una infancia feliz. Pero, lamentablemente, nuestro vecino es un país terrorista que quiere destruirnos. No puede aceptar el hecho de que Ucrania es un estado independiente”.

La ausencia de conexión móvil e internet durante apagones es algo que también molesta a Andriy. “No podemos ponernos en contacto con nuestros amigos y familiares mientras se tarda hasta media hora en enviar un tuit desde el único lugar del balcón donde hay al menos un poco de señal”.

“Es algo deprimente y te hace pensar que estás solo. Pero, en realidad, todo el país enfrenta los mismos problemas”.

A pesar de los problemas cotidianos, cuando Andriy habla, su voz es mesurada y tranquila.

Continúa escribiendo música e incluso lanzando nuevas canciones. “Si realmente quieres hacer algo, nada puede detenerte”, explica.

También pertenece a las organizaciones de voluntarios que organizan los suministros y las armas que se necesitan con urgencia a los soldados ucranianos en la línea del frente, a las tropas heridas y a los civiles que más sufren por los combates.

Su sede acaba de adquirir un generador de energía, lo que significa que allí habrá electricidad y conexión. “Será nuestro Centro de Invencibilidad”, sonríe Andriy refiriéndose a la red de estaciones de calefacción que se está desplegando en toda Ucrania para ayudar a las personas que necesitan calentarse y mantenerse en contacto durante los apagones.

Si bien los voluntarios intervienen para ayudar al estado a cumplir con sus funciones, Andriy cree que el estado, anteriormente criticado a menudo por incompetencia y corrupción, se está volviendo cada vez más eficiente. “El solo hecho de que Ucrania exista significa que cumple su tarea principal”.

La iniciativa alberga una fábrica improvisada recién inaugurada que produce ropa de abrigo para los soldados. “El ejército ha crecido muy rápidamente, contando ahora con un millón de personas. No es fácil proporcionarles todo lo que necesitan, en medio de las batallas en curso”.

Andriy cree que todos los ucranianos ahora son voluntarios. Todos contribuyen a la defensa tejiendo calcetines cálidos, haciendo redes protectoras para los tanques o financiando colectivamente armas sofisticadas. “Estamos todos juntos en esto”.

Le parece ridículo que Rusia realmente espere que sus ataques con misiles contra la infraestructura civil hagan que los ucranianos entren en pánico y obliguen a su propio gobierno a rendirse, todo mientras las fuerzas del invasor en Ucrania siguen perdiendo.

“Rusia no entiende a Ucrania y no entiende a los ucranianos”, afirma. Indica que incluso el himno nacional ucraniano incluye la frase “El alma y cuerpo sacrificaremos por nuestra libertad”.

Cree que la libertad y la independencia son los valores más importantes para los ucranianos que van a resistir todo el tiempo que sea necesario para protegerlos.

“El terror de Rusia nos hace aún más decididos a seguir luchando”.

Andriy recuerda que Ucrania renunció a sus armas nucleares en los años 90 demostrando que no quería una guerra. “Rusia fue uno de los países que prometió respetar nuestra soberanía y en cambio nos atacó”.

Comenta que el último ataque de misiles no fue tan devastador como los anteriores, mientras elogia las defensas aéreas ucranianas, que derribaron la mayoría de los misiles rusos, y destaca el ataque ucraniano con aviones no tripulados que dañó a los bombarderos rusos en Rusia.

“Sería genial si otros países pudieran enviarnos más armas de defensa aérea para que pudiéramos vivir normalmente y no tener que cargar a nuestros hijos en la oscuridad con linternas desde el piso 20″.