¿Quién es Jeff Zients, el nuevo jefe de Gabinete de Biden?

Ron Klain ya tiene quien le reemplace en uno de los cargos de mayor confianza del presidente de Estados Unidos. Jeffrey Zients será el nuevo jefe de Gabinete de Joe Biden en la Casa Blanca.

Viejo conocido de la Administración demócrata, dirigió los esfuerzos de la respuesta ante la pandemia de COVID-19 de 2021 a 2022 y ocupó altos cargos durante el mandato del expresidente Barack Obama de 2029 a 2017, siendo Joe Biden su número dos como vicepresidente de Estados Unidos.

Jeff Zients, junto a Joe Biden, en una foto de archivo FOTO: Susan Walsh AP

El propio Klain ha jugado un papel primordial en la búsqueda interna de su sucesor, eligiendo él mismo a Zients para liderar la identificación de talento en la rotación de personal que se espera al culminar las elecciones de mitad de mandato del pasado mes de noviembre. Los demócratas se desempeñaron con mejores resultados de los esperados, acorde a la tradición, por lo que el liderazgo de Zients era un secreto a voces dentro del Partido y, concretamente, del equipo más cercano al presidente demócrata.

Jeff Zients, de 56 años, es un empresario muy reconocido en la capital estadounidense, co-fundador de una popular cadena de bagels extendida por toda la ciudad de Washington y su área metropolitana: Call your mother (“Llama a tu madre”, en alusión a la falta de tiempo con la que cuentan los estudiantes de la zona para cocinar). Con representativos colores rosa y menta pastelosos, las fachadas de los 7 establecimientos con los que cuenta la compañía de bollos de pan, originarios de comunidades judías, en la actualidad se han convertido en una de las estampas más fotografiadas de la capital y publicadas en las redes sociales.

El anuncio del nuevo nombramiento del jefe de personal del presidente Joe Biden vino acompañado de múltiples notas de humor en plataformas digitales, tiñendo la Casa Blanca con los característicos estampados de la popular tienda de bagels, que tiene previsto extenderse por todo el país a partir de esta primavera con un nuevo local en Denver, Colorado. Será el octavo establecimiento. El primero de todos abrió sus puertas en 2018.

“Jeff Zients, nativo en DC, siempre ha tenido el sueño de abrir una tienda de delicatessen judía”, asegura su socio en la página web de Call your mother. “Cuando se acercó a mí y a mi chef argentina, que no es judía, para hacer realidad su sueño… supimos que no podía ser la tradicional charcutería judía”, añade Andre Dana.

De familia judía, Zients nació en la capital estadounidense, aunque se crió en Kensington, en el vecino estado de Maryland. Graduado en la Escuela St. Albans en 1984, se licenció en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Duke, donde se graduó summa cum laude en 1988. Casado con Mary Menell, el matrimonio tiene cuatro hijos.

Amplia experiencia en el sector privado

A los 35 años, Jeff Zients fue incluido en la lista de la revista “Fortune” “40 menores de 40″, con una riqueza estimada de 149 millones de dólares.

Sus primeros años de experiencia profesional los desarrolló en consultorías de gestión, donde al parecer “se enamoró de la cultura, el trabajo en equipo y el rigor analítico”. Nombrado director de operaciones de DGB Enterprises, Corporate Executive Board y Atlantic Media Company, en 2018 entró a formar parte de la junta directiva de Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytics. Zients presidió el Comité de Supervisión de Auditoría y Riesgos, pero no buscó su reelección en 2020 para poder “dedicar más tiempo a su negocio y otros intereses profesionales”, según dio a conocer la gran tecnológica de Zuckerberg.

De esa etapa, Zients recibió 100.000 dólares en efectivo a cambio de su trabajo, así como otros 300.000 en acciones que vendió a su salida, en 2020. El empresario se desempeñaba, además, como director ejecutivo de Cranemere, firma de inversión de Wall Street propiedad de Vincent Mai, ganando un salario combinado y una bonificación de 1,6 millones de dólares. Cargo que también dejó en 2020.

Para la segunda mitad de su mandato, el presidente Joe Biden ha elegido un perfil más empresarial que político en la estratégica posición de seleccionar y dirigir el equipo de personal que compone la Casa Blanca del líder demócrata. Jeff Zients tomará posesión del cargo después del Estado de la Unión, que tendrá lugar el próximo martes 7 de febrero en el Capitolio.