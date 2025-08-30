Rusia comienza a espiar el este de Alemania a través de drones

Según el medio de comunicación alemán WirtschaftsWoche y el diario estadounidense New York Times, en las últimas semanas drones espías han estado sobrevolando carreteras de Alemania del Este por donde circulan equipos transportados por los aliados de Ucrania.

Tras la publicación de estas revelaciones el jueves 28 de agosto, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó ser "plenamente consciente del desafío". "El hecho de que los drones también sobrevuelen puertos e instalaciones ferroviarias no debería sorprender a nadie", declaró, añadiendo con decepción: "Poco podemos hacer al respecto".

Según WirtschaftsWoche, algunos drones fueron fabricados en Irán. Miembros del servicio de inteligencia alemán también afirman que algunos fueron lanzados desde barcos en el mar Báltico. Las autoridades estadounidenses, contactadas por el New York Times, también confirmaron tener conocimiento de los vuelos. Sin embargo, no identificaron específicamente su origen.

Respuesta rusa ante los hechos

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, ha negado categóricamente estos informes, considerándolos intentos de desinformación. Sin embargo, expertos en seguridad sostienen que la amenaza es absolutamente real y requiere una atención inmediata.

La presión sobre Rusia ha ido en aumento, especialmente después de las iniciativas diplomáticas europeas para resolver el conflicto. Estos vuelos de reconocimiento sugieren que, aunque las operaciones de sabotaje disminuyen, la recopilación de información sigue siendo prioritaria para Moscú.