Adiós al senderismo: este país ha encontrado una alternativa para subir las montañas en 10 minutos

Para muchos, una escapada a la montaña es sinónimo de desconexión, aire puro y ejercicio. Subir hasta la cima a pie se convierte en parte de la experiencia: el esfuerzo se recompensa con las vistas y la sensación de logro. Sin embargo, no todos pueden -o quieren- afrontar una caminata de horas por terrenos escarpados. Ya sea por motivos de salud, edad o simplemente por preferir disfrutar del paisaje sin sudar la camiseta, cada vez más viajeros buscan alternativasque permitan vivir la montaña de otra manera.

En este contexto, China ha puesto en marcha un ambicioso proyecto bautizado popularmente como 'la escalera a las nubes', un sistema de escaleras mecánicas al aire libre que promete revolucionar el turismo de montaña. Esta infraestructura, recientemente inaugurada, permite ascender una montaña de 1.500 metros en apenas 10 minutos, ofreciendo a los visitantes una experiencia única: contemplar la naturaleza desde las alturas, sin renunciar a la comodidad.

¿Dónde está 'la escalera a las nubes'?

Las escaleras en cuestión se encuentran situadas en la provincia de Juangxi, al este de China, y más concretamente en el Área Escénica de Lingshan, una de las principales zonas turísticas y espirituales del país asiático -conocida por albergar al Gran Buda de Lingshan-, considerada una de las estatuas de Buda más altas del mundo, con sus 88 metros de altitud. Como recoge 'Vigoalminuto', las escaleras tienen una longitud total de 1.236 metros, lo que equivale a una altura de 88 pisos. En total, lo que supondría una caminata de cerca de horas puede realizarse en unos 10 minutos, y el coste total del proyecto ascendió a los 17,8 millones de dólares.

No es la primera vez que el gigante asiático lleva a cabo un proyecto de estas características. En 2002 abrió al público el conocido como Ascensor de Bailong (Ascensor del Cielo de los Cien Dragones), un elevador de cristal de dos pisos que fue construido en un acantilado del área de Wulingyuan, en Zhangjiajie, China. Este permite a los visitantes llegar a la cima de las montañas, ascendiendo unos 326 metros en un minuto y 32 segundos, llegando a ser reconocido por el Guinnes World Records como el ascensor al aire libre más alto del mundo. No obstante, al igual que en el caso de las escaleras, su instalación también ha sido controvertida, por la irrupción que podría suponer en un paraje natural que fue designado Patrimonio de la Humanidad en 2002.