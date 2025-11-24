Entra en erupción un volcán en Etiopía que llevaba más de 10.000 años de inactividad

El volcán Hayli Gubbi, ubicado en la región etíope de Afar (noreste), ha entrado en erupción por primera vez en más de 10.000 años, lanzando una columna de ceniza que ha cruzado el mar Rojo y ha llegado al sur de la península Arábiga, si bien no se han registrado por el momento víctimas.

La oficina de comunicación del Gobierno regional de Afar ha indicado que la erupción, que tuvo lugar sobre las 4: 00 horas (hora local) del domingo, "ha sido inusualmente grande en tamaño y sonido" y ha pedido a los residentes locales que tengan "precaución", según un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

Así, ha instado a la población que se cubra la boca y la nariz con una mascarilla hasta que el polvo desaparezca, y ha recordado a las personas con problemas de salud respiratorios que tengan "especial cuidado". También ha anunciado el envío de un equipo sanitario a la zona para brindar servicios médicos de emergencia.

Por su parte, las autoridades yemeníes han confirmado que nubes de ceniza volcánica originadas en Etiopía se están expandiendo por varias partes de Yemen, debido a los flujos de aire, por lo que ha pedido a la población que cumplan con las recomendaciones para mitigar los efectos nocivos de esta ceniza volcánica para la salud. Así, les han pedido que permanezcan en el interior de los edificios tanto como sea posible, que utilicen mascarillas y gafas protectoras al salir al exterior para minimizar la inhalación de partículas, y proteger herméticamente los depósitos de agua, según recoge la agencia de noticias SABA.

El volcán está a unos 800 kilómetros al noreste de la capital de Etiopía, Adís Abeba, y cerca de la frontera con Eritrea. Tienen unos 500 metros de altitud y se encuentra dentro del valle del Rift, zona de intensa actividad geológica.