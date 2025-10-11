La alcaldesa de una ciudad alemana es torturada y apuñalada en su domicilio en un ataque premeditado

La ciudad de Herdecke, en el oeste de Alemania, está conmocionada tras el violento ataque sufrido por la recién electa alcaldesa Iris Stalzer, de 57 años, en su domicilio familiar. La política socialdemócrata fue torturada y apuñalada en el sótano de su vivienda en un episodio de extrema violencia que ha sacudido a la opinión pública.

Stalzer, militante del Partido Socialdemócrata (SPD) y abogada laboralista, fue trasladada en helicóptero al hospital tras sufrir heridas graves con arma blanca. Afortunadamente, su estado de salud no reviste riesgo vital.

Las investigaciones preliminares apuntan a un entorno familiar perturbador: la propia víctima identificó a su hija adoptiva de 17 años como autora directa del ataque. También fue detenido su hijo de 15 años, ambos bajo custodia policial como principales sospechosos.

Los peritos forenses hallaron dos cuchillos utilizados en la agresión y detectaron intentos de limpiar rastros de sangre, lo que sugiere una posible intención de ocultar pruebas. El fiscal Bernd Haldorn ha calificado inicialmente el caso como lesiones corporales graves, aunque no se descartan cargos más severos conforme avance la investigación.

El canciller alemán Friedrich Merz expresó públicamente su conmoción y exigió una investigación rápida y rigurosa. Las autoridades han descartado por el momento motivaciones políticas, centrando la pesquisa en el ámbito estrictamente familiar.

La localidad de Herdecke, con unos 23.000 habitantes, vivió un amplio despliegue policial tras el incidente, con múltiples efectivos trabajando en la escena y realizando las primeras diligencias.

Iris Stalzer había sido elegida recientemente como alcaldesa tras imponerse a un candidato de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Su trayectoria política, marcada por el compromiso social, ha quedado abruptamente interrumpida por este trágico suceso.

Los servicios especializados en protección de menores están involucrados en el caso, dada la edad de los detenidos, y se evalúan medidas para garantizar su tratamiento adecuado durante el proceso judicial.

El caso permanece abierto, con numerosas incógnitas sobre las motivaciones y el contexto familiar que desembocaron en esta agresión que ha conmocionado a toda Alemania.