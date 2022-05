Activistas por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela piden que estos países no participen en la Cumbre de las Américas

El líder democrático venezolano, Leopoldo López, en rueda de prensa junto a los activistas cubanos Yúnior García y Carolina Barrero y Santiago Urbina, activista nicaragüense, pidieron que Cuba, Venezuela y Nicaragua no participen en la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio. Los opositores han hecho un llamamiento a los países invitados al encuentro y han insistido en que “las dictaduras deben ser dejadas de lado”.

López recordó que la OEA firmó en 2001 lo que se llama la Carta Democrática, “un compromiso de todos los países con los valores democráticos que sin ningún lugar a dudas están enterrados en Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

“Hemos visto chantaje de países miembros de la OEA como México, Chile y países del Caribe, que si estos dictadores no son invitados, ellos no asistirán a la cumbre”, explicó el opositor cubano.

En el evento, celebrado en el Ateneo de Madrid, López ha resaltado que la guerra de Ucrania “hace que no quepa duda de que el primer conflicto geopolítico mundial es la autocracia enfrentada a la democracia como modelo, a la libertad como aspiración”. “Queda claro cuál es la importancia de estos países, especialmente Rusia, en América Latina”, ha aseverado.

Mientras tanto, Yúnior García enfatizó que esta alianza lleva meses trabajando conjuntamente “hacia un camino sólido de aliarnos no solo contra los autoritarismos de nuestros tres países sino contra el autoritarismo en general”. “Creo que vamos en el camino correcto. Esta alianza lleva meses trabajando conjuntamente, creo que vamos en el camino correcto, hacia un camino sólido de aliarnos no sólo contra los autoritarismos de nuestros tres países, sino contra el autoritarismo en general”, dijo.

Barrero dijo que España es un exilio histórico “por los lazos culturales que nos unen”, e hizo un llamamiento al gobierno español a no reconocer la dictadura de Cuba. Mientras, Urbina resaltó que el objetivo fundamental que está planteado en este momento es un llamado a la acción conjunta, para seguir construyendo acciones dentro de sus países.

“Queremos trabajar en conjunto y creemos que es una necesidad para hacerle frente a una realidad como ésta. Los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela trabajan alineados y por eso es importante que los que estamos trabajando por la libertad y buscando un cambio en nuestros países lo podamos hacer también. El objetivo es que esto continúe”.

“Lo que estamos haciendo en Madrid se está replicando en Miami y San José de Costa Rica, y el objetivo es que esto continúe y vaya a más”, ha formulado antes de que López haya asegurado que esta cooperación “no es algo que comience hoy”. “Pronto vendrán noticias sobre ese fortalecimiento e intercambio entre los que sufrimos los regímenes autoritarios más escandalosos de América Latina”, proclamó Barrero.