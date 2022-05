Fin del uribismo

¿Crees que una mayoría de colombianos le ha perdido el miedo al izquierdista y ex guerrillero Gustavo Petro?

Todas las mediciones preelectgorales han arrojado resultados positivos para Petro: ha subido su imagen positiva por encima de su imagen negativa, cosa que en sus 30 o más años de carrera política no había ocurrido. A eso se suma un estado de desesperanza de los colombianos; una frase recurrente que alude al tema es: «no tenemos miedo de volvernos como Venezuela porque con Duque ya estamos como Venezuela». Esa, por supuesto, no es una realidad pero cada vez más viene siendo la percepción de una gran base poblacional colombiana que a duras penas sobrevive: En Colombia, 22 de sus 45 millones de habitantes, se encuentran en una situación de extrema pobreza. La delincuencia está disparada y la percepción de inseguridad es otro factor que suma a la pobreza. Ese cóctel ha hecho que, por sustracción de materia, el miedo a Petro se haya diluido en un amplio sector de la sociedad.

¿Rodolfo Hernández tiene opciones de desbancar a Fico Gutiérrez como candidato de la derecha en primera vuelta?

Todas las encuestas publicadas antes de la primera vuelta mostraban a Rodolfo Hernández creciendo. Ha sido el único candidato que en las últimas semanas ha seguido ampliando su base y quitando puntos a sus tres rivales. En las mediciones digitales del trend de google, lleva cuatro semanas abatiendo a Federico y el sentimiento generalizado es que Rodolfo Hernández es el único que le puede ganar a Petro, con lo cual, está aglutinando al antipetrismo y también al antiuribismo. Si la tendencia se ha sostenido durante las últimas jornadas, Rodolfo estaría en condiciones de dar la sorpresa en esta primera vuelta y medirse al izquierdista.

¿Cuáles han sido los temas centrales de la campaña electoral?

Petro, Federico y Fajardo, los tres, coinciden en decir que no confían en el sistema electoral ni en la Registraduría, encargada de hacer las elecciones, ese es un denominador común en las campañas. Los otros temas hacen parte de las narrativas: Federico enarbola la bandera del miedo a Petro; Petro, simboliza el cambio extremo y Rodolfo ha venido creciendo con la bandera de ser el que va a acabar con los dirigentes corruptos. En eso se centra la campaña.

¿Se puede decir que el uribismo está desapareciendo de la política colombiana?

El uribismo sin Uribe, se diluye. El ex presidente Álvaro Uribe tuvo que alejarse de la arena política por cuenta de su situación jurídica y después de 20 años de haber participado en persona o en cuerpo ajeno y haber ganado las elecciones presidenciales desde la primera vuelta. Es la primera vez en este siglo, que no es un jugador activo. Paradójicamente, Duque, su último invento, ha sido el sepulturero del uribismo y en 2022, por primera vez en el siglo XXI, Uribe no pondrá presidente.