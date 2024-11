Estos son los estados clave o "swing states" que decidirán quién gana las elecciones en Estados Unidos

El sistema electoral de Estados Unidos tiende a ser complicado de entender, tanto que el candidato que tenga menos votos puede llegar a la Casa Blanca y ganar las elecciones. Algo así le pasó a Donald Trump, cuando fue elegido líder del país norteamericano en 2016. Y esto se debe a que, entres todos sus estados, no todos los votos valen igual. De ahí que se diga que algunos territorios en EEUU tienen la llave de gobierno y que ganar en esas regiones da un gran porcentaje de probabilidades de proclamarse como presidente. Así, los "swing states" o estados bisagra resultarán decisivos en el resultado final el próximo 5 de noviembre.

Y es que el color de los estados se vuelve crucial en cada elección. Este sistema ha perdurado desde su implantación en el siglo XVIII, pero ha generado controversias debido al hecho de que un candidato pueda ganar la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular. Cada uno de los 538 "grandes electores" (responsables de votar formalmente por el presidente) representan a cada estado en función de su número de congresistas, algo que gira en torno al tamaño de la población de cada uno de los estados.

Por ejemplo, California es el más poblado y cuenta con cincuenta y cuatro votos, mientras estados como Alaska o Vermont, los más pequeños, solo tienen tres votos cada uno. Para más inri, en casi todos los estados el ganador del voto popular en el estado en cuestión se lleva todos los votos electorales, una práctica que se conoce como "winner-takes-all". Solo Nebraska y Maine no siguen esta premisa.

Esto hace que, más allá de California por ser el más grande, otros estados como Florida se toma crucial para los partidos, de tal manera que los estados tienen mayor o menor influencia en la determinación del resultado por la cantidad de votos (tamaño de población). Pero también por su orientación política, que en algunos casos es clara y en otra suele variar todos los años electorales.

Qué son los "swing states" o estados clave y por qué son tan importantes para elegir presidente en Estados Unidos

Así, de los cincuenta y un estados que votan en las elecciones (incluido el Distrito de Columbia), los cuatro "estados gigantes" y con mayor peso por su tamaño son: California (con 54 electores), Texas (40), Florida (30) y Nueva York (28), es decir, 152 electores en solo cuatro estados, de los cuales California y Nueva York son muy probables para Kamala Harris por su tendencia demócrata mientras Texas tiene una tendencia republicana y Florida muy probablemente vaya para Donald Trump. Algo que se conoce a través de encuestas, pronósticos y el histórico de votos y la propia tendencia ideológica.

No obstante, no se debe confundir estos estados con peso con los llamados "swing states" (o estados clave) cuyo resultado es imprevisible y decidirán quién gana. Y es que pese a que Harris y Trump afrontan estas elecciones con un gran número de votos electorales por razones ideológicas, los estados donde el resultado no está decidido son tradicionalmente siete: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada, y en algunos comicios, se ha incluido Ohio y Florida porque los resultados tienden a ser bastante ajustados.

Por tanto, para los próximos comicios presidenciales del 5 de noviembre de 2024, se pueden dividir los estados en aquellos donde los republicanos tendrían asegurado sus votos, aquellos donde los demócratas ganarían y los siete "swing states", que componen 93 votos electorales y que, casi con toda probabilidad, de ellos dependerá que Kamala Harris o Donald Trump lleguen a la Casa Blanca.

Estados seguros para el Partido Republicano (un total de 188 votos electorales):

Alabama (9 votos electorales).

Alaska (3 votos electorales).

Arkansas (6 votos electorales).

Idaho (4 votos electorales).

Indiana (11 votos electorales).

Iowa (6 votos electorales).

Kansas (6 votos electorales).

Kentucky (8 votos electorales).

Louisiana (8 votos electorales).

Mississippi (6 votos electorales).

Missouri (10 votos electorales).

Montana (4 votos electorales).

Nebraska (4 votos electorales).

Dakota del Norte (3 votos electorales).

Ohio (17 votos electorales).

Oklahoma (7 votos electorales).

Carolina del Sur (9 votos electorales).

Dakota del Sur (3 votos electorales).

Tennessee (11 votos electorales).

Texas (40 votos electorales).

Utah (6 votos electorales)

West Virginia (4 votos electorales).

Wyoming (3 votos electorales).

Por otro lado, Florida (30 votos electorales) y un elector por Maine son probables para Donald Trump. En total son 31 votos electorales que, sumados a los electores de los estados seguros de los republicanos, son 219 (a 51 de la mayoría).

Estados seguros para el Partido Demócrata (un total de 175 votos electorales):

California (54 votos electorales).

Connecticut (7 votos electorales)

Delaware (3 votos electorales).

Distrito de Columbia (3 votos electorales).

Hawái (4 votos electorales).

Illinois (19 votos electorales).

Maine (3 votos electorales).

Maryland (10 votos electorales).

Massachusetts (11 votos electorales).

New Jersey (14 votos electorales).

Nueva York (28 votos electorales).

Rhode Island (4 votos electorales).

Vermont (3 votos electorales).

Washington (12 votos electorales).

Mientras tanto, Colorado (10), Minnesota (10), Nebraska (1), New Hampshire (4), Nuevo México (5), Oregón (8) y Virginia (13) son estados donde la victoria de Kamala Harris es bastante probable. En total son 51 votos electorales que, sumados a los 175 seguros, colocan al Partido Demócrata con 226 votos electorales (a solo 44 de alcanzar la mayoría).

"Swing states", o estados donde el voto no está claro y podrían girar la balanza al lado republicano o al lado demócrata: