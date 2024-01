Evo Morales ya logró sortear la prohibición de su reelección en otras ocasiones

Los seguidores del ex presidente Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, han intensificado los bloqueos que comenzaron hace una semana, cortando 25 carreteras estratégicas a nivel nacional. De estos bloqueos, 22 se han producido en el departamento de Cochabamba, considerado el bastión de apoyo social de Morales y un nudo clave de la red de carreteras donde convergen las rutas del este y oeste del país.

Además, los seguidores de Morales han bloqueado la ruta entre Santa Cruz y Yacuiba, una población fronteriza con Argentina y una de las principales rutas para el tráfico de transporte pesado. Esta situación ha tenido un considerable impacto económico y social, resultando en la escasez de algunos productos esenciales, incluyendo combustibles y alimentos, en algunas áreas del país. Desde que comenzaron los bloqueos de carreteras hace una semana, se han registrado dos muertes y 23 heridos.

Sectores afines a Evo Morales refuerzan los bloqueos que exigen la renuncia de magistrados Jorge Abrego Agencia EFE

La principal demanda de los manifestantes evistas es la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes son responsables de un fallo que impide la candidatura de Evo Morales. La sentencia del tribunal estableció que el derecho a la reelección en Bolivia se limita a "una sola vez", sin importar si la candidatura es consecutiva o intermitente.

De esta manera, el expresidente Evo Morales queda excluido de la contienda presidencial, porque ya ha ocupado el cargo durante tres mandatos, específicamente en los periodos de 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019. Además, Morales se presentó como candidato en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Sin embargo, esta no es la primera vez que Evo Morales se enfrenta a una norma que impide su reelección.

Los intereses de Morales contra el molesto artículo 168

Evo Morales promulgó la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en un multitudinario evento en la ciudad de El Alto en febrero de 2009. Allí, Morales habló de la "refundación del país", de un “socialismo comunitario” y de la creación de un "estado plurinacional unitario, social y económico". Fue una constitución diseñada a su medida.

Sin embargo, años después, la misma Carta Magna que él mismo promovió y promulgó se convirtió en un obstáculo para sus deseos de permanecer en el poder. Según su artículo 168, un candidato no podría ser presidente más de dos mandatos consecutivos. A pesar de esto, Evo Morales ocupó el cargo durante 14 años, es decir, durante tres mandatos…. y luego se postuló por cuarta vez consecutiva en las elecciones del 20 de octubre.

Entonces, ¿cómo pudo evitar el obstáculo constitucional?

La división en el MAS en Bolivia opaca el aniversario del Estado Plurinacional Javier Mamani Agencia EFE

Si Evo Morales pudo superar este escollo anteriormente fue porque -durante el tiempo que estuvo en el poder- puso en marcha la hábil política de colocar a las personas adecuadas en los cargos adecuados. En este caso, no había una institución más importante que el Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de interpretar la Carta Magna. Este tribunal aceptó el tercer mandato consecutivo de Morales, argumentando que la primera reelección (correspondiente al segundo mandato) no contaba porque la Constitución se aprobó durante su primer mandato, cuando regía otra norma. Ahora bien, esta justificación que pudo parecer verosímil en aquel momento, ya no podía ser utilizado para postularse a su cuarto mandato.

Para superar nuevamente este obstáculo y modificar el polémico artículo, el Presidente propuso un referéndum. En este, se consultó a los bolivianos si estaban de acuerdo con anular la norma para que Evo Morales pudiera presentarse a las elecciones. La pregunta formulada en aquel referéndum del 21 de febrero de 2016 fue: "¿Está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?".

La respuesta fue clara: los bolivianos votaron en contra de la modificación del artículo y la permanencia de Evo Morales en el poder.

De nuevo, aquello iba en contra de sus intereses. Así que, como solía ocurrir durante su Gobierno, fue la institucionalidad lo que tuvo que acomodarse a sus intereses y no sus intereses a la institucionalidad.

Bolivian former President Evo Morales. Jair Cabrera Torres/dpa Europa Press

En 2017, una docena de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo constitucional 168. Se basaron en otro artículo de la misma Constitución, el 256, que estipulaba la preferencia de aplicar los tratados internacionales suscritos por el país antes que sus propias normas, que debían adaptarse a estos tratados.

Para los legisladores del MAS, la norma aplicable en este caso era el artículo 23 del Pacto de San José de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este artículo establece que todos los ciudadanos tienen derecho a "votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores" y a "tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

Los seis magistrados que entonces formaban el Tribunal Constitucional interpretaron este texto como una legitimación absoluta y sin matices de que cualquier norma que impidiese la "reelección indefinida" era ilegítima.

De esta forma, y obviando la legalidad expresada en la Constitución, obviando la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, y haciendo una interpretación bastante amplia del Pacto de San José, Evo Morales logró presentarse por cuarta vez como candidato en las elecciones de 2019. Sin embargo, estos comicios estuvieron marcados por acusaciones de fraude electoral. Esto provocó protestas de la oposición contra un cuarto mandato de Evo Morales, quien finalmente renunció y partió al exilio.

El presidente de Bolivia Evo Morales durante su discurso de dimisión -/ABI/dpa -/ABI/dpa

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada con el propio Pacto de San José… y siendo el organismo responsable de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya dejó claro en una sentencia del 13 de agosto de 2021, que “la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el "corpus iuris" del derecho internacional de los derechos humanos".

Así que, el pasado viernes 29 de diciembre, haciéndose eco de aquel fallo de la CIDH, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió una nueva sentencia en la que corroboraba que -efectivamente- la reelección presidencial “no es un derecho humano”; lo que supone la imposibilidad de que Evo Morales se presente a los comicios presidenciales de 2025. Sin embargo, en el volátil escenario político de Bolivia, todavía es demasiado pronto para afirmar con certeza que Morales no encontrará una manera de sortear nuevamente el escollo y presentarse como candidato.