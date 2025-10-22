La reciente visita a España delcandidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, acompañado por una delegación política y empresarial de alto nivel, ha supuesto un hito en la proyección internacional de la Coalición Patriótica por Honduras, la principal alternativa de gobierno en las próximas elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

Durante su estancia en Madrid, Nasralla sostuvo múltiples reuniones con empresarios, inversores e instituciones clave, consolidando una ambiciosa agenda internacional centrada en transparencia institucional, atracción de inversión extranjera y desarrollo económico sostenible.

La agenda oficial incluyó encuentros con Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, en un diálogo de alto nivel sobre relaciones bilaterales y cooperación democrática. También se mantuvieron reuniones estratégicas con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Banco Santander, donde se abordaron oportunidades de colaboración en áreas como inclusión financiera, transformación digital y financiación de infraestructuras. En Mercamadrid, el mayor centro de distribución alimentaria de Europa, la coalición patriótica exploró mecanismos de trazabilidad agroalimentaria, logística avanzada y procesos de exportación para productos hondureños de alto valor añadido como café, frutas tropicales y alimentos procesados.

Sasán Funes, el motor del nuevo rumbo económico de Honduras

El punto culminante de la visita fue un encuentro empresarial de alto nivel celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid, liderado por Sasán Funes, figura central de la Coalición Patriótica de Honduras y referente del nuevo pensamiento económico del país. El evento reunió a líderes del sector privado español y a destacados miembros de la Coalición Patriótica hondureña, como Roberto Montenegro, Ricardo Mena, Ariz Canizales, Aníbal Cáliz y Jean Jarquin.

“Honduras tiene el talento humano, el potencial productivo y la visión para convertirse en un socio estratégico de Europa. Nuestra misión es abrir caminos reales de inversión, empleo y prosperidad para nuestro pueblo”, afirmó Sasán Funes tras el encuentro.

El encuentro empresarial incluyó mesas de trabajo sectoriales centradas en energía renovable, agroindustria, infraestructuras, tecnología, educación y desarrollo social. Se identificaron oportunidades concretas de inversión y cooperación, así como primeras alianzas en trazabilidad, transferencia de conocimiento y proyectos con impacto en el empleo local.

Además, la Coalición presentó un plan nacional de formación y certificación profesional en sectores estratégicos, diseñado para formar talento hondureño y facilitar su integración en cadenas de valor internacionales. El objetivo es no solo atraer inversión extranjera, sino también exportar el capital humano cualificado, fortalenciendo el vínculo bilateral entre Honduras y España.

Por su parte, Salvador Nasralla reafirmó su convicción de que su proyecto representa el cambio que Honduras necesita. “A pesar de enfrentar estructuras estatales y sectores corruptos que se resisten al cambio, soy la persona que más quiere la gente. Estoy convencido de que ganaremos las elecciones con mayoría parlamentaria para iniciar una nueva era en Honduras”, aseguró el candidato.

La visita ha consolidado a la Coalición Patriótica por Honduras como el gran actor político y económico del momento en el país, con una visión de desarrollo sostenible, apertura internacional y tranformación institucional. Gracias al liderazgo de Sasán Funes y al impulso renovador de Salvador Nasralla, Honduras comienza a escribir un nuevo capítulo de su historia: una nación competitiva, transparente y conectada al mundo.