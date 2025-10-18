El Partido Republicano suspende su movimiento juvenil en Nueva York tras la filtración de conversaciones racistas y antisemitas

El Partido Republicano del estado de Nueva York ha suspendido oficialmente su organización juvenil tras la filtración de conversaciones privadas que contenían mensajes racistas, antisemitas y violentos. Todo ha sido destapado por el medio estadounidense Politico, el cual publicó 2.900 páginas de conversaciones privadas del servicio de mensajería encriptado Telegram de los Jóvenes Republicanos de Nueva York, donde se mezclan comentarios racistas con chistes antisemitas.

Entre los textos filtrados se incluyen alabanzas a Adolf Hitler, burlas sobre las cámaras de gas y comentarios que trivializan la esclavitud y el racismo. Algunos de los participantes ocupaban cargos en organizaciones juveniles republicanas de otros estados como Vermont, Kansas y Arizona. La publicación ha provocado una ola de condenas internas, incluida la del Comité Republicano Judío, que pidió que los implicados “den un paso al costado”.

El comité ejecutivo del Partido Republicano estatal votó por unanimidad la suspensión del grupo juvenil, señalando que se trata de “un nuevo comienzo” para reconstruir la organización desde cero. La medida implica la retirada de la autorización para operar a nivel estatal, aunque no se descarta una reestructuración futura. La congresista Elise Stefanik y otros líderes republicanos han condenado públicamente el contenido de los mensajes.

La suspensión del movimiento juvenil se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el discurso político en redes sociales. Según la CBS News, el escándalo ha puesto en evidencia la falta de supervisión interna en algunas estructuras partidarias. La dirección estatal ha anunciado una revisión de los protocolos de afiliación y comunicación para evitar que se repitan situaciones similares.

Además de la suspensión del grupo, el Partido Republicano de Nueva York ha iniciado una investigación interna para identificar a los autores de los mensajes más graves. Varios miembros ya han sido expulsados de sus cargos, y se estudia si algunos de ellos incurrieron en delitos de incitación al odio. La fiscalía estatal no ha confirmado aún si abrirá diligencias penales.

La polémica ha generado presión sobre el Comité Nacional Republicano, que hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial. Organizaciones como la Anti-Defamation League y Human Rights Watch han exigido una condena explícita y medidas disciplinarias más amplias. El caso ha reavivado el debate sobre la tolerancia al extremismo en estructuras juveniles partidarias.