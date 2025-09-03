Un tribunal estadounidense impide a Trump el uso de la ley de 1798 para deportar migrantes

Una tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos falló ayer en contra del uso que el presidente Donald Trump está haciendo de una ley de 1798 para deportar a presuntos pandilleros latinoamericanos y bloqueó su aplicación en algunos estados del sur del país.

El magnate republicano aplicó por primera vez la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo de 2025 cuando envió en dos aviones a supuestos integrantes de la banda venezolana de delincuentes conocida como Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad de El Salvador.

La norma centenaria, utilizada por última vez para detener a ciudadanos japoneses y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido objeto desde entonces de una serie de impugnaciones legales. Esta vez, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó el martes una sentencia en la que afirma que Trump no puede basarse en esa ley para deportar a migrantes en Texas, Luisiana y Misisipi. "Concluimos que las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil", escribió la jueza Leslie Southwick.

Según informa Reuters, el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, que representa los intereses del colectivo venezolano en el país ha manifestado que “la utilización de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente bloqueada por el tribunal”. Ha añadido que “esta es una decisión de gran importancia que limita la visión de la Administración de que puede declarar una emergencia sin supervisión judicial”.

Con el apoyo de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, Southwick concedió una orden judicial preliminar que bloquea la expulsión de los migrantes irregulares. El juez Andrew Oldham disintió, diciendo que dependía de "cuestiones de criterio político" determinar si se cumplían o no las condiciones previas para invocar la ley de enemigos extranjeros.

La guerra contra la inmigración ilegal ha sido uno de los bastiones de la administración Trump. Desde que volvió al cargo, en enero, el líder republicano ha enviado tropas a la frontera con México y ha impuesto aranceles a ese país y Canadá por supuestamente no hacer lo suficiente para detener los cruces ilegales. También designó a pandillas como el Tren de Aragua y la centroamericana MS-13 como "organizaciones terroristas".

La semana pasada, otra corte federal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó temporalmente la decisión de Trump de retirar el estatus de protección temporal conocido como TPS a unos 600.000 venezolanos que viven en Estados Unidos.

El martes, Trump anunció la muerte de 11 "narcotraficantes" en un ataque en el Caribe contra una embarcación que según Washington transportaba drogas desde Venezuela, un paso más en la escalada con Caracas tras el despliegue de navíos en la zona.