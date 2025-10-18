Trump califica de "interesante" la propuesta de Rusia de crear un puente que les conecte con Alaska

El presidente estadounidense Donald Trump ha reaccionado con curiosidad ante la propuesta rusa de construir un túnel submarino que conecte Rusia con Alaska a través del estrecho de Bering. “Es interesante”, declaró Trump este viernes durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. “¿Le gusta la idea?”, preguntó entonces a su homólogo ucraniano, a quien había invitado a un almuerzo de trabajo. “No me entusiasma”, respondió este último, provocando la risa de Trump.

La idea fue planteada por Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), quien sugirió que el proyecto podría ser ejecutado por The Boring Company, empresa de Elon Musk. El túnel, que llevaría el nombre de los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, tendría una longitud aproximada de 112 kilómetros y permitiría transporte por carretera y ferrocarril. Dmitriev afirmó que el coste tradicional superaría los 65.000 millones de dólares, pero que con la tecnología de Musk podría reducirse a menos de 8.000 millones. El proyecto se presenta como un símbolo de unidad entre América y Afro-Eurasia, inspirado en propuestas históricas como el “Puente de la Paz Mundial Kennedy-Khrushchev”.

Aunque la propuesta ha generado titulares, expertos advierten sobre los desafíos técnicos y geopolíticos. El estrecho de Bering se encuentra en una zona sísmica activa del Cinturón de Fuego del Pacífico, y su lejanía de centros económicos importantes complica la logística. Además, el anuncio llega en un momento de tensiones por la guerra en Ucrania, lo que añade todavía más complejidad diplomática al proyecto.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha emitido una postura oficial sobre la viabilidad del túnel. Trump, por su parte, indicó que “no había oído nada al respecto” antes de ser consultado por periodistas, pero que “tendría que pensarlo”. La iniciativa no ha sido presentada oficialmente por el gobierno ruso ni cuenta con respaldo diplomático formal. Dmitriev lanzó la idea en un foro económico sin que existan estudios técnicos ni acuerdos bilaterales en marcha. Por ahora, se trata de una propuesta simbólica que busca generar atención mediática y posicionar a Rusia como promotora de grandes proyectos de infraestructura global.