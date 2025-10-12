Trump ordena que se paguen los salarios a los militares estadounidenses, pese al cierre del Gobierno

En medio del cierre parcial del gobierno federal que comenzó el 1 de octubre, el presidente Donald Trump ha anunciado que los miembros de las Fuerzas Armadas recibirán sus salarios el 15 de octubre, a pesar de que el Congreso no ha aprobado un presupuesto. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que ha autorizado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a utilizar “todos los fondos disponibles” para garantizar el pago a los militares, evitando así que más de 1,3 millones de efectivos activos queden sin sueldo.

La decisión ha generado controversia, ya que implica el uso de aproximadamente 8.000 millones de dólares provenientes de cuentas de investigación y desarrollo del Pentágono, fondos que estaban destinados a proyectos como pruebas de armamento y modernización tecnológica. Según fuentes de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), esta maniobra podría violar la Ley de Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar dinero no autorizado por el Congreso. De hecho, funcionarios podrían enfrentar multas o incluso penas de prisión si se determina que han infringido esta normativa.

Trump justificó su decisión acusando a los demócratas, en especial al líder del Senado Chuck Schumer, de “mantener como rehenes” a los militares con lo que denominó un “shutdown radical de la izquierda”. La medida fue celebrada por algunos congresistas republicanos, como Jen Kiggans, quien afirmó que esto cumple con el objetivo de su proyecto de ley “Pay Our Troops Act”.

Sin embargo, la acción presidencial ha sido criticada por legisladores demócratas como Rosa DeLauro, quien denunció que el gobierno está “violando la ley de forma sistemática” y pidió al organismo de control GAO que investigue el uso de fondos durante el cierre. Además, miles de empleados civiles del gobierno han comenzado a recibir pagos reducidos o han sido despedidos, lo que ha aumentado la presión política para resolver el estancamiento presupuestario.

La medida de Trump elimina uno de los principales puntos de presión que podría haber forzado al Congreso a actuar, lo que podría prolongar el cierre gubernamental más allá de su tercera semana. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el destino de otros trabajadores federales y la legalidad del uso de fondos no autorizados sigue generando debate en Washington.