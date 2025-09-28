Aparece el cadáver de un niño en una playa de Francia después de que dos mujeres muriesen en un intento de pase

Un suceso trágico ha conmocionado las costas del norte de Francia: el cuerpo de un menor fue encontrado en la playa de Écault, tras el naufragio de una embarcación precaria que intentaba cruzar el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. El bote, sobrecargado con alrededor de 50 personas, se vio envuelto en un incidente que provocó la caída de varios ocupantes al mar.

Las autoridades francesas, encabezadas por el comandante Jonathan Caruso y la fiscal Cécile Gressier, han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Aunque la identidad del menor aún no ha sido confirmada oficialmente, fuentes locales indican que podría tratarse de un adolescente.

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo de rescate en Équihen-Plage, donde se habilitó un garaje como refugio temporal para los migrantes rescatados. Bomberos, policía y servicios médicos trabajaron intensamente para atender a los supervivientes.

Este episodio se suma a una larga lista de tragedias vinculadas a la crisis migratoria en el Canal de la Mancha, donde miles de personas intentan llegar a Reino Unido en embarcaciones improvisadas. Desde la aplicación del acuerdo de “one in, one out” entre Francia y Gran Bretaña, los intentos de cruce se han multiplicado, al igual que los riesgos.

Las cifras son alarmantes: en una sola jornada de septiembre del año anterior, se registraron 77 muertes, lo que evidencia la extrema peligrosidad de estas travesías.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para entender cómo se desarrolló el naufragio y qué medidas podrían implementarse para evitar futuras tragedias.