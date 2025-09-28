Una 'manada' viola en grupo a una mujer en un cementerio en Reino Unido: la policía busca testigos

La Thames Valley Police ha iniciado una investigación urgente tras un grave caso de agresión sexual múltiple ocurrido en el cementerio de St Mary's Church, en el centro de Banbury, Reino Unido. Una mujer de unos 30 años fue atacada por un grupo de hombres en plena madrugada, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Según fuentes policiales, otra mujer intentó intervenir durante el ataque para ayudar a la víctima. El Detective Sergeant Mark Personius calificó el suceso como “un crimen horrible” y subrayó la importancia de localizar a esta testigo clave para esclarecer los hechos.

El despliegue policial incluye rastreos puerta a puerta, revisión de cámaras de seguridad, análisis de dispositivos móviles y cámaras de salpicadero. El cementerio ha sido acordonado como escena forense para facilitar la recolección de pruebas científicas.

La policía ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con cualquier información, especialmente si alguien presenció movimientos sospechosos entre las 00:00 y las 2:30 de la madrugada. Toda aportación, por mínima que sea, puede ser crucial para avanzar en la investigación.

La iglesia de St Mary's ha emitido un comunicado confirmando la cancelación de sus actividades parroquiales y expresando su profunda preocupación por el incidente. La comunidad local se encuentra conmocionada ante un suceso que ha alterado la tranquilidad habitual de la zona.

Las autoridades han habilitado varias vías para recibir información: los ciudadanos pueden contactar con agentes en el lugar, llamar al 101, o utilizar la página web oficial para compartir imágenes y testimonios.