Así fue cómo un Su-30 ruso con tecnología de guerra electrónica interceptó a un caza F-35 italiano bloqueando sus sistemas

Para muchos el F-35 es el mejor avión de combate del mundo y, por prestaciones, sin duda lo es. Aunque en la guerra de Ucrania no está presente, sí que son varios los países europeos que cuentan con ellos en sus fuerzas aéreas y que están involucrados en la defensa de los cielos de los países fronterizos con Rusia, en misiones en Europa Oriental o sobre el Báltico.

Es el caso de Italia, que para garantizar la seguridad en esta zona, envió a Estonia un escuadrón de F-35 de la 32º Ala Aérea con base en Amendola, en el sur de Italia. Casi inmediatamente después de su llegada, los cazas italianos iniciaron patrullas conjuntas con otros países aliados para llevar a cabo misiones de vigilancia aérea, en las que, por ejemplo ha participado también España con sus Eurofighter o sus F-18.

Han sido varios los "encontronazos entre aviones rusos y occidentales en esta zona, pero ahora se ha sabido que el pasado 9 de mayo ocurrió uno especialmente grave. Ese día, un caza Su-30SM ruso interceptó a un F-35 italiano sobre el Mar Báltico, después de que el avión aliado se acercara a un avión de transporte militar ruso An-12 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas [VKS].

Fue entonces cuando el Su-30SM, que escoltaba al An-12, haciendo uso de su sistema Khibiny EW, interceptaba al F-35 de quinta generación. “Él salió casi de la nada. Estaba muy confundido porque no esperaba verlo tan cerca”, aseguró el piloto italiano ante la repentina aparición del avión ruso, que ha dicho además que su piloto actuó de manera desafiante.

Los sistemas de detección y advertencia del avión de combate estadounidense fallaron una y otra vez y tuvieron que reiniciarse, ha explicado el piloto italiano.

Al ver que el caza ruso se acercaba rápidamente, el italiano decidió implementar el esquema estándar para tales casos: giró su avión 30 grados para mantener una distancia segura y trata de reiniciar los sistemas y salir de la guerra electrónica del molesto vecino. Al principio, pareció ayudar. Ambos aviones vuelan juntos, realizan ligeras maniobras pero manteniendo las distancias y, de repente, el Su-30 se quedó atrás y desapareció de la vista. Durante un minuto el piloto italiano vuelve a perder su sistema de detección y, de repente, el Su-30SM estaba justo enfrente, pasando muy cerca del ala izquierda del F-35.

"De repente me congelé de miedo. No esperaba una maniobra tan peligrosa de los rusos”, comentó el piloto del avión aliado, que comenzó a girar suavemente en el horizonte, tratando de no provocar la agresividad del ruso, que se colocó debajo de él. El italiano gira 40 grados, comenzando una vez más a restablecer los sistemas de detección. Tras esto, aunque siguieron volando cerca, todo transcurrió con normalidad y no hubo más maniobras peligrosas.

El piloto italiano cree que el ruso simplemente estaba probando de lo que era capaz el F-35 estadounidense. En declaraciones a la web Military History of Italy, dice que no esperaba que el más moderno avión de combate estadounidense se comportarse así, especialmente teniendo en cuenta que el Su-30 es una máquina de cuarta generación, aunque mejorada.

El Khibiny EW Khibiny es un sistema de guerra electrónica desarrollado por Rusia en la época de la Unión Soviética. Desde entonces ha experimentado mejoras significativas y se considera altamente efectivo en la actualidad. Se ha integrado tanto en los aviones Su-34 como en los Su-30SM utilizados por las fuerzas rusas en operaciones militares. Inicialmente, Rusia decidió integrar el Khibiny en todos los Su-34 bajo el nombre de L-175V Khibiny. Más tarde, Moscú decidió que el Su-30 también debería contar con este sistema.

El sistema está diseñado para radiogoniometría y sondeo de la radiación de la fuente de la señal, lo que le permite distorsionar los parámetros de la señal reflejada. Todo esto ayuda al sistema a retrasar la detección de la aeronave de transporte, así como a enmascarar objetos contra falsos reflejos. Se dice que cuando se activa Khibiny, los aviones enemigos tienen dificultades para encontrar el aparato, especialmente en la velocidad y las posiciones angulares. El sistema ruso degrada el modo de soporte TWS al escanear un radar de haz de antena y aumenta el tiempo y la dificultad de capturar un objeto durante un escaneo activo en tiempo real.