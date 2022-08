Así es el YU-20, el nuevo avión cisterna de China que formará parte de los ejercicios militares con Rusia

China #OSINT Aerial Refuelers >> Here's a clip of #PLAAF H-6U Tanker fueling Shenyang J-8F fighters via RDC-1 pods over #Tibet, H-6U is most abundant Aerial Refuelers in #PLAAF#important note : H-6U system is 'INCOMPATIBLE' with Su-30MKK,J-11,J-15,J-16 operating at TAR #Thread pic.twitter.com/0fkE1suheE