“Xi Jinping quiere invadir Taiwán porque es una democracia”

La aviación militar china está intensificando la presión sobre Taiwán con incursiones casi diarias a través del punto intermedio en las aguas entre China y la isla autónoma. Setenta y un aviones de la fuerza aérea china, incluidos cazas y drones, ingresaron a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán en las últimas 24 horas. La incursión incluyó 43 aviones que cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán, un amortiguador no oficial entre los dos lados que se encuentra dentro de la zona de defensa.

El ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, observa esta estrategia y la expansión de China como una imagen de autoritarismo versus libertad. Advierte al resto del mundo del afán expansionista de Pekín a costa de las democracias, para que entiendan lo que está en juego. Defiende a capa y espada sus creencias, sus valores, la libertad, el Estado de derecho y el orden internacional frente al absolutismo.

Tras la elección para un tercer mandato, Xi Jinping subrayó que “resolver la cuestión de Taiwán y hacer realidad la reunificación completa de China es una misión histórica y un compromiso inquebrantable” y advirtió que China “nunca prometerá renunciar al uso de la fuerza, y se reserva la opción de tomar todas las medidas necesarias”. Asimismo, advirtió su deseo de declarar la hegemonia china para 2050. ¿Sin Taiwán no hay hegemonía?

Si nos atenemos al patrón del crecimiento de China, especialmente en el ámbito militar, creo que es sumamente preocupante no sólo para Taiwán, sino también para otros países de la región. Las amenazas militares chinas han ido en aumento en los últimos años. Como referencia, cabe mirar hacia 2020, cuando cruzaron unos 380 aviones de combate las zonas de identificación de defensa aérea. El año pasado estas incursiones aumentaron a 972 y este año ya han superado las 3.000, y todavía quedan unos días para cerrar 2023. Este lunes se superaron las 70 salidas, muchas de ellas cruzando la línea media del estrecho taiwanés. Si nos ceñimos a la ambición china, no creo que su objetivo se limite a Taiwán, también se dirige hacia las aguas territoriales taiwanesas y más allá de la cadena de islas. Pekín no solo ha amenazado a Taiwán con maniobras militares aéreas y marítimas, sino también con una campaña de desinformación y de erosión económica, esencialmente con el objetivo de crear un caos interno. Es muy alarmante, no sólo para nosotros, sino también para quienes están interesados en el estrecho de Taiwán. En los mares de china oriental y meridional, sus acciones militares también se han intensificado. Las ambiciones chinas parecen estar muy claras. Precisamente en este momento un grupo de ataque, liderado por el portaaviones chino Liaoning, está operando a 400 millas de Taiwán y muy cerca de Japón. En abril de este año, China firmó un acuerdo de seguridad con las islas Salomón, lo que demuestra su ambición añadida por todo el Pacífico. También amenaza a Australia, Nueva Zelanda y otros muchos países.

Nuestra preocupación y la de la comunidad internacional es que el mundo piense que Taiwán es el único que sufre la amenaza militar china o su expansionismo, y es probable que Pekín utilice este pretexto para que el resto desvíe su mirada de las actividades chinas en otras partes del mundo. No creo que China se tambalee o no pueda convertirse en una potencia emergente sin Taiwán. La razón por la que quiere hacerse con la isla es, en primer lugar, porque se encuentra en una parte crítica de la primera cadena de islas y desde ahí puede bloquear el mundo oriental para proteger sus intereses militares, lo que le da una mayor ventaja en el acceso a estas aguas. En segundo, porque Taiwán es una democracia. Xi Jinping ha estado gobernando con poder autoritario, reprimiendo al pueblo con puño de hierro. Su gente se pregunta por qué los taiwaneses pueden disfrutar de libertad, la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, y el PCCh no es capaz de dar respuesta a esa cuestión. El camino más corto es aplastar la democracia taiwanesa.

Xi ha consolidado un férreo control sobre el partido-estado chino. Sin embargo, en los últimos tiempos, sus errores políticos, especialmente en materia económica y las medidas centralizadas como la estrategia de bloqueo “covid cero”, han desencadenado una grave crisis interna. ¿Podría esto disuadir a su presidente de una posible invasión a corto plazo?

Si uno observa la economía china, hay sobradas razones para pensárselo dos veces. Muchos creyeron que tras el cese de las restricciones por su política de “covid cero”, la economía iba a normalizarse. Sin embargo, la tendencia está empeorando debido a la actual rápida propagación del virus. El Gobierno chino se enfrenta a crecientes dificultades de cara a su turbulenta economía en varios ámbitos como el bancario, el financiero o el inmobiliario. De hecho, muchas industrias de alta tecnología con sede en otros países como EE UU están trasladando su cadena de suministro y dejando China para irse a otros destinos, como Apple o Foxconn. Estamos sumamente preocupados por la posibilidad de que, mientras su economía se ralentiza, el régimen autoritario busque externalizar sus dificultades internas. En otras palabras, que traten de encontrar un chivo expiatorio en el exterior para crear conflictos o provocar una crisis con el fin de diversificar su atención doméstica, y sin duda Taiwán podría ser un claro objetivo. Estamos intranquilos y observando la situación con suma cautela.

Tras la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipéi en agosto, la relación entre Taiwán y China fue cuesta abajo hasta llegar a un punto muerto político. ¿Cómo cree que ha cambiado el statu quo de las tensiones entre EE UU y China tras la visita de Pelosi a Taiwán y cómo ha favorecido está a Taipéi?

Taiwán es independiente de China y está dirigido por el Gobierno taiwanés y su pueblo. El Gobierno chino utiliza la visita de Pelosi como pretexto para lanzar una ofensiva militar. A medida que China ha normalizado el lanzamiento de misiles sobre la isla en dirección a Japón, o de aviones que cruzan la línea media, son muchos los que califican estas acciones de violación persistente del statu quo. El Gobierno chino intenta librar una guerra legal internacional.

En el documento de trabajo del 20 Congreso chino, se proclama que Taiwán es un asunto propio y que ningún otro país tiene derecho a interferir en sus asuntos internos. Si China utilizara la fuerza contra Taiwán, pondrá en peligro a sus ciudadanos y a los propios taiwaneses, así como la estabilidad del estrecho e impactará en la estabilidad económica del resto del mundo.

Sé que España tiene muy buenas relaciones con China, pero considero que debería unirse a otros países y rechazar cualquier intento de amenaza a la paz en el Estrecho. Por su parte, EE UU es nuestro mejor socio, nos proporciona armas para la autodefensa y en la nueva ley de autorización de defensa de 2023, EE UU autorizó la financiación militar además de tomar otras medidas para asegurar que el statu quo de la isla no se vea amenazado por el Gobierno chino.

¿Cómo pueden afectar los resultados de las elecciones locales y la salida de la presidenta Tsai Ing-wen como la presidenta del Partido PPD en la dinámica interna de Taiwán, así como en las relaciones a través del estrecho de Taiwán y frente a China?

En 2024 tendrán lugar las elecciones presidenciales y al Parlamento, y en ellas se decidirá la política exterior o militar del Gobierno taiwanés. Los comicios locales no influyen en absoluto en la gestión del gobierno central ni en su política actual.

China mantiene sus actuales acciones militares y económicas por debajo del umbral de la guerra ¿Actúa así para evitar una confrontación directa con Estados Unidos?

Creo que este es un asunto muy complicado. Muchos describen las acciones militares chinas como actividades de zona gris, lo que significa que ejercen acciones militares por debajo del umbral de un verdadero conflicto militar. Realizan ejercicios aéreos y marítimos muy provocativos, peligrosos y muy imprudentes muy próximos a la isla. Por ello, necesitamos enviar nuestra fuerza para poder enfrentarlos. Aun así, hay una orden muy clara de los militares de no realizar el primer disparo, por lo tanto, los chinos seguirán acercándose para hacer que la situación sea aún más volátil y peligrosa. De esto se trata el expansionismo chino, entendiendo claramente que no solo es para provocar una guerra mayor.

Xi y el EPL observan las dificultades militares de Rusia en Ucrania, pero de acuerdo con un planteamiento estratégico generalmente conservador en cuanto a la asunción de riesgos militares. A diferencia de Putin, China ya aplica la eterna advertencia de Sun Tzu: “El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. Es una cuestión de vida o muerte, un camino hacia la seguridad o hacia la ruina” ¿Pueden los errores de Putin disuadir a Xi de tratar de invadir la isla por la fuerza?

Va a ser difícil saberlo, depende de la ambición y el riesgo que quieran asumir los lideres chinos. Debemos evitar la guerra mediante el diálogo y China debe evitar el uso de la fuerza. En ucrania hemos visto destrucción, atrocidades y asesinatos en masa. El pueblo ucraniano esta sin agua, hambriento y sin las necesidades básicas cubiertas en mitad de un invierno helador. Necesitamos ir a la base del deseo de expansionismo de un Estado autoritario, Rusia, una autocracia. La mayor parte de las democracias internacionales hemos condenado la invasión rusa y también nos sumamos a las sanciones. Brindamos asistencia a los ucranianos para que tengan la capacidad de defender su propia libertad. En nuestro caso, seguiremos unidos a las democracias de Europa, América del Norte y el Indo Pacífico para apoyar al pueblo ucraniano y no nos detendremos hasta que se restablezca la paz.

Estamos tratando de aprender nuestras lecciones y el gobierno chino debería de aprender las suyas. La primera es la determinación de la autodefensa y el apoyo internacional. Estamos a su vez estudiando la estrategia asimétrica del gobierno de Ucrania en la lucha contra uno de los ejércitos más grandes del mundo. En nuestro caso, si se interrumpe la cadena de suministro de Taiwán, el impacto económico en el resto del mundo es inimaginable. Cabe observar la situación económica de Taiwán como principal proveedor de chips semiconductores, producimos más del 90 por ciento de los chips informáticos más avanzados mundiales.