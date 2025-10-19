Cheng Li-wun, nueva líder del KMT en Taiwán bajo sospechas de injerencia china

La oposición taiwanesa busca reinventarse en medio de las tensiones con Pekín. Cheng Li-wun, exdiputada y única mujer candidata, fue elegida el sábado como presidenta del Partido Nacionalista (KMT) tras imponerse con holgura al exalcalde de Taipéi Hau Lung-bin y otros cuatro aspirantes. Su victoria marca un giro reformista en una fuerza política históricamente cercana a China, pero aún con un peso decisivo en la política de la isla.

Cheng, que asumirá el cargo en noviembre, aseguró que su prioridad será “no convertir a Taiwán en un problema ni en un sacrificio geopolítico”. Defendió un enfoque de “igualdad, respeto y beneficio mutuo” hacia el exterior y prometió transformar a un KMT que, según dijo, ha actuado “como un rebaño de ovejas” en lugar de “una manada de leones”.

Su elección se produce en un clima de sospechas sobre una posible injerencia china en la votación interna. Según el jefe de la Oficina Nacional de Seguridad, Tsai Ming-yen, más de un millar de vídeos sobre el proceso aparecieron en TikTok y 23 cuentas de YouTube publicaron contenidos relacionados, la mitad desde fuera de Taiwán. Aunque no se precisó el origen de los mensajes, varios dirigentes del partido rival, el gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), denunciaron un intento de influencia desde Pekín.

La política ha rechazado esas acusaciones como “etiquetas baratas”, instando a devolver la racionalidad al debate político. Pekín, por su parte, calificó el liderazgo del KMT como un “asunto interno” del partido y se desmarcó de las acciones de internautas chinos.

Con su llegada, la nueva dirigente deberá definir si mantiene los lazos tradicionales del KMT con China o impulsa una línea más autónoma, en un contexto en el que el presidente Lai Ching-te refuerza la defensa del territorio ante el creciente pulso militar del gigante asiático.