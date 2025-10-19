Ministros ultranacionalistas exhortan a Netanyahu a retomar los bombardeos contra toda Gaza

Los colonos y líderes de los partidos del sionismo religioso en el gobierno de coalición israelí urgieron este domingo retomar la ofensiva bélica contra la Franja de Gaza, después del fuego cruzado entre las tropas y milicianos en Rafah.

"Exhorto al primer ministro (Benjamin Netanyahu) a que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que reanuden por completo los combates en la Franja de Gaza con toda su fuerza", dijo en X el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Givr; convicto en el pasado por incitación al odio contra los palestinos, vandalismo y apoyo al terrorismo.

"Las falsas conjeturas de que Hamás les dará la espalda, o incluso acatará el acuerdo firmado, están resultando peligrosas para nuestra seguridad, como era de esperar. La organización terrorista nazi debe ser completamente destruida, y preferiblemente cuanto antes", añadió.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aludió con una sola palabra lo que considera la respuesta adecuada por parte de Israel: "Guerra", publicó hace media hora en su cuenta en X.

La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.

Por su parte, una fuente militar dijo que milicianos de Hamás habían atacado a las fuerzas israelíes más allá de la denominada 'Línea Amarilla' (donde se mantienen tras su repliegue de las principales urbes), con el uso de un lanzagranadas y el disparo de un francotirador, según un comunicado.

La fuente calificó estos ataques, en una zona controlada por Israel al este de la 'Línea Amarilla', de "una violación del alto el fuego".

El ataque de Israel se produce después de que EE UU acusara el sábado a Hamás de tener intención de romper el acuerdo de paz, asegurado que existen "informes creíbles" que advierten de una violación "inminente" del alto el fuego en la Franja de Gaza por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) debido a sus ataques contra la población civil del enclave palestino, por lo que se han puesto en contacto con los países firmantes del acuerdo de paz. "Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación", indicó el Departamento de Estado en un comunicado emitido el sábado. Se trata de una advertencia ya realizada por las autoridades estadounidenses durante esta semana en medio de la violencia que ha estallado entre miembros de Hamás y milicias rivales en varias zonas de Gaza.

Por su parte, Hamás rechazó este domingo la acusación del Departamento de Estado de EE UU de los ataques de sus milicianos contra otros clanes armados en Gaza, y culpó a Israel de haber armado y financiado a esas otras milicias. "Esas falsas acusaciones son completamente consistentes con la propaganda israelí engañosa", dijo el grupo en un comunicado, en el que añadió que fue Israel quien "formó, armó y financió a bandas criminales que perpetraron asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles".