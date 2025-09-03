El Estado Islámico reivindica el atentado suicida contra un acto político en Pakistán

El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado este miércoles el atentado suicida perpetrado en la víspera tras un acto político baluche en la capital de la provincia de Baluchistán, Quetta, en el oeste de Pakistán, que provocó la muerte de 15 personas.

La rama del grupo que opera en Pakistán ha indicado en un comunicado publicado a través de sus canales de propaganda que el atentado fue perpetrado por un terrorista suicida al que ha identificado como Alí al Mujayir y que "activó su chaleco con explosivos" durante un mitin del "apóstata" Partido Nacionalista de Baluchistán.

El ministro de sanidad de Baluchistán ha confirmado durante la jornada que ha aumentado a 15 el número de muertos (de los 13 iniciales) y a 38 el número de heridos. Según ha recogido la cadena de Pakistán Geo T, el atacante no pudo llegar al lugar donde se estaba celebrando el evento político debido a las estrictas medidas de seguridad. El ataque tuvo lugar en un aparcamiento tras haber finalizado un mitin del partido celebrado cerca de un estadio para conmemorar el aniversario del fallecimiento de su fundador.